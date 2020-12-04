Когда ждать спад коронавируса в Украине: прогноз врача

Всплеск Covid-19 ожидается после завершения новогодних праздников, а вот спада раньше февраля ждать не стоит. Только в начале следующего года количество больных коронавирусом начнет сокращаться. Об этом заявил врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский в своем интервью.

Когда ждать спад коронавируса в Украине. Фото: unsplash

"В феврале мы увидим устойчивую динамику уменьшения количества зараженных. Я пообщался со своими коллегами из инфекционной больницы, также ко мне обращаются пациенты. Мы уже видим определенную стабилизацию ситуации. Я посмотрел динамику появления больных за последнюю неделю. На прошлой неделе эта динамика постоянно увеличивалась, а на этой неделе цифры держатся на том же уровне и даже немного уменьшаются. Конечно, это уменьшение может быть неустойчивым, но новых приростов нет. Допускаю, ситуация может отличаться в разных регионах страны", — рассказал эксперт.

Он также добавил, что заметный всплеск может начаться и с началом новогодних праздников, поскольку люди все равно будут собираться все вместе и праздновать приход Нового года. Только по окончанию застолий Covid-19 пойдет на спад, но не раньше февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи. Если так произошло, что больной коронавирусом человек должен жить в одном доме с остальными членами семьи, то вовсе не обязательно они будут подвергаться опасности. Необходимо только запомнить несколько ключевых правил, которые снизят риски заражения. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в своем интервью.





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