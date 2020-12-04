Когда ждать спад коронавируса в Украине: прогноз врача

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Любовь Блажко
Всплеск Covid-19 ожидается после завершения новогодних праздников, а вот спада раньше февраля ждать не стоит. Только в начале следующего года количество больных коронавирусом начнет сокращаться. Об этом заявил врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский в своем интервью.
Когда ждать спад коронавируса в Украине. Фото: unsplash
Он также добавил, что заметный всплеск может начаться и с началом новогодних праздников, поскольку люди все равно будут собираться все вместе и праздновать приход Нового года. Только по окончанию застолий Covid-19 пойдет на спад, но не раньше февраля.
Как сообщало издание "Комментарии", иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи. Если так произошло, что больной коронавирусом человек должен жить в одном доме с остальными членами семьи, то вовсе не обязательно они будут подвергаться опасности. Необходимо только запомнить несколько ключевых правил, которые снизят риски заражения. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в своем интервью.
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