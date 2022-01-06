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Кардиологи рассказали, почему лучше отказаться от аспирина

Специальная группа по профилактическим услугам США представила новые данные о пользе и вреде аспирина

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Для того, чтобы минимизировать риски возникновения сердечного приступа или инсульта людям преклонного возраста врачи рекомендовали систематически употреблять аспирин. Теперь же появились новые рекомендации, которые представила Специальная группа по профилактическим услугам США. Об этом информирует портал "Комментарии".

Кардиологи рассказали, почему лучше отказаться от аспирина

Аспирин. Фото: tuapsevesti.ru

Врачи кардинально пересмотрели рекомендации и теперь больше не рекомендуют людям в возрасте постоянно иметь при себе аспирин, который использовать для профилактики.

Доктор медицинских наук Цзянь-Вен Ценг отметил, тех доказательств, которые есть, предостаточно для того, чтобы перестать рекомендовать людям 60 и старше лет регулярно употреблять аспирин, чтобы избежать опасных сердечно-сосудистых заболеваний. 

При этом в Рабочей группе уточнили, те люди, которые по рекомендациям кардиологов уже пьют аспирин, должны продолжить это делать, согласно тех рекомендаций, которые предписал лечащий врач.

После ряда исследований ученые и медики пришли к выводу, что, с одной стороны, когда вы ежедневно принимаете аспирин, то вы предотвращаете сердечные приступы и инсульты, а, с другой стороны, вы подвергаетесь риску внутреннего кровотечения.

Кардиолог Сэм Калиунджи уверен, что, если и принимать аспирин, то только прежде проконсультировавшись со своим кардиологом. Если больше плюсов, то аспирин стоит применять. Если больше минусов, то лучше воздержаться. При этом кардиолог отметил, что наука шагнула на несколько шагов вперед за последние 30 лет и теперь есть не только аспирин, но и другие вещи для профилактики сердечных приступов. Снижение уровня холестерина, контроль диабета, борьба с лишним весом и здоровый образ жизни без алкоголя и курения – все это в комплексе и есть самая лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также на портале "Комментарии" – врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье.



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Источник: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/
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