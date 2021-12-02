Кальяны курить опасно: Минздрав предупреждает

Министерство здравоохранения разъяснило об опасности курения кальянов. Об этом сообщило министерство #Буквам. По данным ВОЗ, один час курения кальяна эквивалентен примерно 100 выкуренным сигаретам. Результаты опроса ESPAD2019 показали, что почти 32,2% молодых людей в возрасте от 14–17 лет имеют этот опыт. При этом молодые люди объясняют свой выбор тем, что курение кальяна помогает им расслабиться и не оказывает такого вредного воздействия на организм.

Кальян - фото из открытых источников

Закон Украины №2899 ограничивает реализацию (продажу) и потребление табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания. При вдыхании дыма в процессе курения кальяна в организм человека попадают значительно более высокие уровни монооксида углерода (угарного газа), что приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, кислородному голоданию тканей организма с возможным наступлением головокружения и т.д.

У курящих кальян выше риски заразиться инфекционными болезнями: туберкулезом, герпесом, гепатитом. От передачи этих заболеваний не спасает сменный мундштук, поскольку основные возбудители инфекций попадают в части кальяна, которые не подвергаются специальной химической и термической обработке после использования, а также вряд ли стерилизуются в общественных учреждениях после каждого сеанса курения.

Напомним, релакс в кругу друзей с клубами ароматного дыма и интересным общением — идеальная картина вечера для многих подростков. При этом часто и они, и их родители задаются вопросом – можно ли курить кальян до 18 лет по закону Украины, можно ли курить кальян в 14 лет, как разрешает законодательство некоторых демократичных стран, и не карается ли курение кальяна несовершеннолетними в заведениях административной ответственностью владельцев. Итак, можно ли курить кальян детям? Ответ однозначный – нет! Ни по закону, ни с точки зрения заботы об их здоровье.

Давайте разберемся, чем грозит довольно безобидное, на первый взгляд, увлечение кальянами. Конечно, он менее вреден, чем сигаретный дым, однако все же приносит вред организму. При этом нужно понимать, что он также содержит вредные вещества и "засоряет" легкие.

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