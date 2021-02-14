Какой вред здоровью может нанести хлеб из магазина

Язык
Coinspot 14.02.2021
BTC/USD
48835.55
ETH/USD
1806.16
LTC/USD
215.94
НБУ 14.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Как гласит известная пословица "Хлеб всему голова". Однако, в последнее время участились случаи продажи некачественного мучного продукта, который можно заметить практически на каждом украинском столе.
Свежевыпеченный хлеб / фото из открытых источников
Так, опасность для здоровья составляют продукты, которые изготовлены с нарушением как традиционных, так и инновационных технологий. В частности, хлеб может быть заражен плесенью и токсинами, что вряд ли считается полезным для человеческого организма.
Об этом рассказал пекарь Игорь Лаврешин.
Отдельную опасность для здоровья, которая беспокоит экспертов, составляет плесень.
Еще к возможным вредным факторам специалисты относят появление так называемой "картофельной болезни". А для долгого хранения хлеб рекомендуют замораживать, либо хранить в деревянной хлебнице. Впрочем, подойдет и алюминиевая посуда.
Отметим, что стандартный срок хранения хлебобулочных изделий составляет до семи дней.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости