Какой вред здоровью может нанести хлеб из магазина

Как гласит известная пословица "Хлеб всему голова". Однако, в последнее время участились случаи продажи некачественного мучного продукта, который можно заметить практически на каждом украинском столе.

Свежевыпеченный хлеб / фото из открытых источников

Так, опасность для здоровья составляют продукты, которые изготовлены с нарушением как традиционных, так и инновационных технологий. В частности, хлеб может быть заражен плесенью и токсинами, что вряд ли считается полезным для человеческого организма.

Об этом рассказал пекарь Игорь Лаврешин.

"Хлеб – это очень сложный продукт. В служебной литературе по поводу качества хлеба описан комплекс характеристик, которые обусловливают потребительские свойства этого продукта и его пищевую безопасность. Если вы готовите дома – конечно, вы не нарушаете технологию производства хлеба, у вас всегда хлеб будет идеальный, он никогда не будет портиться. Если мы покупаем хлеб в крупных торговых сетях, здесь могут таиться всевозможные секреты, и не исключены случаи, когда вы будете получать на ваш стол хлеб, зараженный плесневыми грибами либо патогенной флорой", — делится секретами мастер по изготовлению хлеба.

Отдельную опасность для здоровья, которая беспокоит экспертов, составляет плесень.

"Опасность представляет не столько сама плесень, сколько микотоксины, которые содержатся в таком хлебе, продукты жизнедеятельности этих грибов. Если будете его постоянно употреблять в пищу, это может принести большой вред здоровью. Срезать плесень и употреблять хлеб нельзя ни в коем случае. Если вы видите хоть малейшую колонию плесени, такой продукт подлежит утилизации", — предостерегает пекарь.

Еще к возможным вредным факторам специалисты относят появление так называемой "картофельной болезни". А для долгого хранения хлеб рекомендуют замораживать, либо хранить в деревянной хлебнице. Впрочем, подойдет и алюминиевая посуда.

Отметим, что стандартный срок хранения хлебобулочных изделий составляет до семи дней.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом на своей Facebook-странице сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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