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Какой штраф за продажу лекарств детям – нововведение Верховной Рады

Вводится денежное наказание, которое оградит детей от бесконтрольного доступа к медицинским средствам.

17 ноября 2021, 23:04
Автор:

Елена Бурдейная
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Аптечные работники теперь будут наказываться за продажу лекарств детям. Соответствующие изменения в законодательство внесли народные депутаты Украины, передает агентство "Укринформ".

Какой штраф за продажу лекарств детям – нововведение Верховной Рады

За продажу лекарства детям будут штрафовать - иллюстративное фото из сети

Штрафы будут оплачиваться во всех случаях: и при очных покупках, и при дистанционных (в онлайн-аптеках), и при доставке через курьера. 315 депутатов поддержали законодательную инициативу №5123-1, устанавливающую ответственность за продажу медицинских средств малолетним лицам.

Размер наказания дифференцирован и зависит от того, впервые или повторно совершается нарушение. Если ребенку, которому нет 14 лет, продали лекарство, то уплачивается штраф от 3400 до 5100 грн. Если аптечное учреждение повторно нарушает закон, то должно уплатить от 5100 до 6800 грн. Размер штрафа привязан к размеру не облагаемого налогом минимумом доходов граждан и будет меняться з году в год в зависимости от Закона о Госбюджете.

Для того чтобы наложить штраф, представители Национальной полиции будут составлять протоколы об административном правонарушении. Затем дело рассматривается в соответствующем местном суде.

Продажа лекарства детям была запрещена в середине лета 2021 г. Для этого внесли изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", но наказание не указывалось. Причина изменений: несколько самоубийств среди несовершеннолетних, которые воспользовались для этого обычными лекарствами, свободно продаваемыми в аптеках. В законе указано, что продавцы могут даже просить документ для подтверждения возраста покупателя.

Кроме штрафов за продажу лекарств детям уже существует система наказания аптечных заведений за определенные нарушения. Это зафиксировано в ст. 42 Кодекса об административных правонарушениях. Если отпустили лекарство без рецепта – штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторный случай – наказание возрастет вдвое.

Публикацию издания "Комментарии" о том, как экономить, покупая лекарства в аптеке, можно прочесть по ссылке.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352352-rada-vstanovila-strafi-za-prodaz-likiv-ditam.html
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