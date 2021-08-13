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Какой штамм коронавируса стремительно распространяется в Украине

В Украине более двух десятков инфицированных Дельта-штаммом коронавируса

сегодня, 10:48
Автор:

Хмільовська Інна

Коронавирус постепенно мутирует, появляются новые опасные штаммы, которые инфицируют население. Сейчас в Украине набирает оборотов новый штамм "Дельта", которого опасаются даже врачи. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране количество случаев инфицирования Дельта-штаммом коронавируса выросло вдвое, увеличившись до 300 случаев.

Какой штамм коронавируса стремительно распространяется в Украине

Коронавирус штамм "Дельта", фото с открытых источников

Кузин отметил, что в Киеве выявлен уже 21 инфицированный Дельта-штаммом коронавируса. Об этом сообщает "Суспiльне". За прошедшие сутки в Украине диагностировали 1 тыс 263 новых больных COVID-19. При этом среди заболевших 73 ребенка и 52 медика.

За сутки количество смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло с 24 до 44. Общее количество умерших за все время эпидемии составляет 53 217 человек.

В больницы за сутки доставили 613 человек с диагнозом COVID-19. Наибольшее количество новых больных было выявлено в Киеве – 166 чел, Одесской области – 99 чел, Донецкой – 84 чел, Харьковской – 78 чел и Львовской – 78 чел.

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. Впервые обнаружен и описан в Индии. Передача происходит в разных возрастных группах, включая лиц от 12 до 20 лет. Инкубационный период составляет не 3—7 дней, а 1-3 дня. Также отмечается повышенная вирусная нагрузка (по сравнению с другими штаммами). Период выведения возбудителя из организма составляет 13-15 дней, в то время как для других штаммов он составляет 7-9 дней.

Симптомы "Дельта" немного отличаются от симптомов оригинального коронавируса.

Среди основных симптомов:

- головная боль;

- боль в горле;

- насморк;

- лихорадка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи рассказали, почему Украина подходит не готовой к новой волне коронавируса. Врач-эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что ни один специалист не примется прогнозировать масштабы новой волны заболеваемости в Украине, потому нужно понимать, что нас ждет худший сценарий, который многим кажется нереалистичным, вед сейчас вроде бы нет причин для паники. 


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Источник: https://cursorinfo.co.il/cis-news/v-ukraine-stremitelno-rasprostranyaetsya-delta-shtamm-koronavirusa/
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