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Какое простое умение указывает на состояние здоровья

Исследователи пришли к выводу, что способность оставаться в вертикальном положении во время движения или покоя является не столь простым умением

29 ноября 2021, 23:40
Автор:

Ольга Чародий
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Ученые обнаружили, что даже способность стоять на ногах может рассказать о состоянии организма. Правда, речь идет об умении балансировать именно на одной ноге. Исследователи пришли к выводу, что способность оставаться в вертикальном положении во время движения или покоя является не столь простым умением, ведь требует участия и когнитивной, и сенсорной и нервно-мышечной систем организма, передает newsyou.

Какое простое умение указывает на состояние здоровья

Здоровье (фото из открытых источников)

И важность балансировки действительно не преувеличена, ведь без нее увеличиваются риски падения, инвалидности и даже смертности у людей пожилого возраста. И действительно, с возрастом становится сложнее балансировать. Согласно исследованию, от падений из-за этого страдают около 28-35% людей в возрасте от 65 лет, а также 35-42% в возрасте от 70 лет. Кроме того, почти 37 миллионов случаев падений в год были довольно серьезными и завершались помощью медиков. В общем, легко проверить свой уровень балансировки: достаточно просто попытаться постоять и попрыгать в разные стороны на одной ноге. Если удается не так просто, то самое время заняться спортом и не игнорировать свое физическое состояние. Поэтому регулярная физическая активность в любом возрасте помогает поддерживать балансировку и снизить шансы не только на неудачные падения, но и на долголетие.

Напомним, перед началом зимы наш организм может испытывать стресс, поскольку он еще не адаптировался к холодной погоде. В этот период шанс "подхватить" простуду или грипп резко вырастает. Чтобы не заболеть, врач Ольга Чиркова поделилась несколькими советами. Специалист отметила, что свой иммунитет нужно постоянно укреплять, а также не забывать тепло одеваться, при чем одежда должна быть не только теплой, но и многослойной. Например, если вы будете ехать в транспорте и вам станет жарко, то будет возможность расстегнуться и не вспотеть. Помимо этого, многослойная одежда теплее еще и потому, что каждая воздушная прослойка между элементами одежды тоже сохраняет тепло.




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Источник: https://newsyou.info/doslidniki-doveli-shho-zdatnist-lyudej-stoyati-na-odnij-nozi-ye-pokaznikom-zdorovya
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