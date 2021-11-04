Какое простое умение указывает на состояние здоровья

Ученые обнаружили, что даже способность стоять на ногах может рассказать о состоянии организма. Правда, речь идет об умении балансировать именно на одной ноге. Исследователи пришли к выводу, что способность оставаться в вертикальном положении во время движения или покоя является не столь простым умением, ведь требует участия и когнитивной, и сенсорной и нервно-мышечной систем организма, передает newsyou.

Девушка (фото из открытых источников)





И важность балансировки действительно не преувеличена, ведь без нее увеличиваются риски падения, инвалидности и даже смертности у людей пожилого возраста. И действительно, с возрастом становится сложнее балансировать. Согласно исследованию, от падений из-за этого страдают около 28-35% людей в возрасте от 65 лет, а также 35-42% в возрасте от 70 лет. Кроме того, почти 37 миллионов случаев падений в год были довольно серьезными и завершались помощью медиков.



В общем, легко проверить свой уровень балансировки: достаточно просто попытаться постоять и попрыгать в разные стороны на одной ноге. Если удается не так просто, то самое время заняться спортом и не игнорировать свое физическое состояние. Поэтому регулярная физическая активность в любом возрасте помогает поддерживать балансировку и снизить шансы не только на неудачные падения, но и на долголетие.





Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора с королевой Елизаветой II сообщил журналистам, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Reuters."Я разговаривал с ее Высочеством, она в отличной форме… Ей просто нужно делать то, что говорят медики и немного отдохнуть. Это важно, по-моему. Думаю, вся страна желает ей лучшего", – сказал Джонсон. Он каждую среду общается с королевой и сообщает ей главные новости. 95-летняя королева прошла предварительные медицинские осмотры в больнице в прошлую среду после отмены визита в Северную Ирландию. Во вторник она возобновила публичные выступления, пообщавшись с послами видеосвязью из Виндзорского замка.

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