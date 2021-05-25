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Какие серьезные заболевания могут развиться после COVID-19

Исследование показало, что у 14% его участников с коронавирусом развилось минимум одно заболевание, требовавшее лечения после острой фазы COVID-19

сегодня, 10:51
Автор:

Елизавета Черных

У молодых людей, которые переболели коронавирусом, повышается риск развития других серьезных заболеваний. Исследование требует большей выборки участников, однако полученные результаты уже насторожили специалистов, пишет 24 канал, со ссылкой на Medical News Today.

Какие серьезные заболевания могут развиться после COVID-19

Какие серьезные заболевания могут развиться после COVID-19 - фото из открытых источников

Ученые провели анализ данных 193 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 в период с 1 января по 31 октября 2020 года. Возраст участников исследования составил 18 – 65 лет. Таким образом, ученые хотели выяснить, у кого из них развились новые заболевания в течение 6 месяцев после постострой фазы COVID-19 (период, начинающийся через 3 недели после установленного диагноза).

Исследователям удалось обнаружить, что у 14% участников  с коронавирусом развилось минимум одно заболевание, требовавшее лечения после острой фазы COVID-19. В частности, у пациентов обнаружили сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения.

В исследовании также отметили, что увеличение риска возникновения другого заболевания после инфицирования коронавирусом, наблюдалось не только у людей преклонного возраста или пациентов с имеющимися заболеваниями. У многих молодых людей, в частности, тех, у кого в прошлом не было проблем со здоровьем, развилась новая болезнь после инфицирования коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" писало, что коронавирусная инфекция заставила людей по-другому взглянуть на свою жизнь и более бережно относиться к собственному здоровью. Многим людям, переболевшим COVID-19, было непросто, ведь восстановление может занять длительное время. Диетолог Прити Тяги назвала список продуктов, которые могут ускорить этот процесс.



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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/u-14-molodyh-ljudej-perebolevshih-covid-19-razvilis-drugie-zabolevanija_n1636383
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