Какие бонусы возможны для вакцинированных украинцев во время локдауна

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Татьяна Каптур
В Украине, во время локдауна, планируют сделать поблажки для украинцев, которые вакцинировались. Об этом информирует РБК-Украина.
Коронавирус в Украине, фото ВВС
Также, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил, что введение жёсткого карантина не планируется в ближайший месяц.
Подчеркнём, что в Министерстве здравоохранения пообещали не закрывать общественные заведения при жёстком карантине, если будут обслуживать только вакцинированных клиентов.
Отметим, что для торговых центров будет работать система предварительной записи, а также непривитые граждане смогут сделать на месте экспресс-тест.
Напомним, что 11 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.
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