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Какие бонусы возможны для вакцинированных украинцев во время локдауна

При этом, в Минздраве пока не говорят об усилении карантинных мер

сегодня, 10:04
Автор:

Татьяна Каптур

В Украине, во время локдауна, планируют сделать поблажки для украинцев, которые вакцинировались. Об этом информирует РБК-Украина.

Какие бонусы возможны для вакцинированных украинцев во время локдауна

Коронавирус в Украине, фото ВВС

"Конечно же, о введении локдауна ещё рано говорить, но мы, в принципе, готовы уже представить некоторые бонусы для привитых украинцев" — рассказывают в Министерстве здравоохранения.

Также, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил, что введение жёсткого карантина не планируется в ближайший месяц.

"Если уж введутся ограничения по стране, то компании и предприятия, где будут привиты более 80% людей, смогут продолжать работать. Подобную схему мы утвердили и для школ" — сообщает он.

Подчеркнём, что в Министерстве здравоохранения пообещали не закрывать общественные заведения при жёстком карантине, если будут обслуживать только вакцинированных клиентов. 

"Кафе и рестораны будут работать в "красной" зоне, только в том случае, если весь коллектив заведения будет привит, а посетители будут предъявлять ковид-сертификаты" — об этом, ранее, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Отметим, что для торговых центров будет работать система предварительной записи, а также непривитые граждане смогут сделать на месте экспресс-тест.                                                                                                              

Напомним, что 11 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bonusy-vaktsinirovannyh-kakie-poblazhki-vozmozhny-1629956698.html
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