Какие бонусы возможны для вакцинированных украинцев во время локдауна

В Украине, во время локдауна, планируют сделать поблажки для украинцев, которые вакцинировались. Об этом информирует РБК-Украина.

Коронавирус в Украине, фото ВВС

"Конечно же, о введении локдауна ещё рано говорить, но мы, в принципе, готовы уже представить некоторые бонусы для привитых украинцев" — рассказывают в Министерстве здравоохранения.

Также, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил, что введение жёсткого карантина не планируется в ближайший месяц.

"Если уж введутся ограничения по стране, то компании и предприятия, где будут привиты более 80% людей, смогут продолжать работать. Подобную схему мы утвердили и для школ" — сообщает он.

Подчеркнём, что в Министерстве здравоохранения пообещали не закрывать общественные заведения при жёстком карантине, если будут обслуживать только вакцинированных клиентов.

"Кафе и рестораны будут работать в "красной" зоне, только в том случае, если весь коллектив заведения будет привит, а посетители будут предъявлять ковид-сертификаты" — об этом, ранее, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Отметим, что для торговых центров будет работать система предварительной записи, а также непривитые граждане смогут сделать на месте экспресс-тест.

Напомним, что 11 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

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