Как выявить у себя постковидный синдром и на какие симптомы следует обратить внимание

В Украине уже обнаружили штамм Омикрон, фото из открытых источников

У многих людей возникают разные неприятные ощущения после уже перенесенного COVID-19. Семейный врач, ведущий частную медицинскую практику, Олеся Гетьман, написала по какой шкале можно определить, что у вас постковидный синдром.



У тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции, наблюдаются усталость, головная боль, боль в мышцах, "туман в голове". Такие симптомы испытывают примерно 10 – 40% выздоровевших.

Для того, чтобы выявить состояние после Covid-19 через месяц или несколько месяцев, следует воспользоваться специальной шкалой оценки состояния здоровья, которую разработали иностранные ученые — это Шкала Post-COVID Functional Status (PCFS).

Предлагается ответить на следующие вопросы в анкете: "Вернулись ли Вы к привычной жизни (работа, обучение)?", "Можете ли Вы быть физически и социально активным, как до болезни?", "Как Вы переносите интенсивные физические нагрузки?", "Есть ли у Вас слабость, ускоренное сердцебиение, одышка после болезни?" и другие вопросы в шкале.

На одни нужно ответить, подсчитав баллы: 0 нет такого; 1 — не значительные симптомы; 2 — умеренные; 3 — выраженные; 4 — значительно выражены. На другие – да или нет. Таким образом вы выясните, какой у вас уровень.

— Уровень 0 – 1 обозначает, что жизнедеятельность полностью сохранена. Нет нужды в лечении;

— Уровень 2-3 означает, что есть умеренные нарушения. Вы нуждаетесь в медицинской помощи и санаторном лечении;

— Уровень ≥ 4 указывает на выраженные нарушения жизнедеятельности. Необходимо лечиться и восстанавливаться в больнице.

В Украине действует утвержденный протокол предоставления реабилитационной помощи пациентам с "постоянным симптоматическим синдромом COVID-19".

ШКАЛА Post-COVID Functional Status (PCFS)









Как сообщал портал, у украинцев сейчас риск подхватить вирус гриппа и коронавируса одновременно. По словам врача, циркуляция вирусов гриппа затрудняет диагностику и, конечно, ослабляет иммунитет человека.

Также мы писали, о чем следует помнить вакцинированным. Мы спросили у Юрия Жигарева, врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук, дети труднее переносят коронавирусную инфекцию, нужно ли прививаться еще и от гриппа и сколько времени нужно для выработки иммунитета после вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!