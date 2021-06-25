Как в Украине хотят улучшить систему психологической помощи населению — эксперт

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Вечканова Елена
Представители отечественного
Минздрава в 2021 году улучшили Программу медицинских гарантий. Как рассказала
специально для портала "Комментарии" первый заместитель министра
здравоохранения Ирина Садовьяк, этой инициативой предусмотрено сразу 35
различных пакетов медуслуг для украинцев.
Заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк. Фото: Минздрав
Своим видением
ситуации чиновница поделилась с нашими журналистами во время проведения
Всеукраинского форума "Украина. 30".
По
словам замминистра, все эти услуги являются новыми, которые появились в
результате существующих запросов украинских больниц.
Таким
нововведением, по мнению Ирины Садовьяк, власть хочет подчеркнуть важность психологического
сопровождения и поддержки.
Именно
поэтому, подчеркивает Садовьяк, отдельные пакеты, которые больницам предлагает
НСЗУ, среди обязательных требований имеют наличие психолога в штате учреждения.
Отметим,
что паллиативной помощью является особый подход к лечению тяжелобольных
пациентов. В его основе — психологическая и духовная поддержка больного, а
также немедикаментозные попытки облегчить боль от серьезных заболеваний, к
примеру, онкологии. Может применяться вне зависимости от возраста пациента.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, что врач рассказал про самые распространенные симптомы, характерные для дельта-штамма коронавируса. Подробности читайте в нашем материале.
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