Как в Украине хотят улучшить систему психологической помощи населению — эксперт

Представители отечественного Минздрава в 2021 году улучшили Программу медицинских гарантий. Как рассказала специально для портала "Комментарии" первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, этой инициативой предусмотрено сразу 35 различных пакетов медуслуг для украинцев.



Заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк. Фото: Минздрав

Своим видением ситуации чиновница поделилась с нашими журналистами во время проведения Всеукраинского форума "Украина. 30".

" Почти 3000 больниц заключили сотрудничество с Н ациональной службой здоровья Украины, — говорит Ирина Садовьяк. — Подключили по разным пакетам: стационарной помощи, лабораторной помощи, онкологической и так далее. В этом году впервые есть пакет, который называется "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами по охране психического здоровья". Также — выезды скорой паллиативной помощи, которой тоже раньше не было ".

По словам замминистра, все эти услуги являются новыми, которые появились в результате существующих запросов украинских больниц.

" Каждый пакет любая больница может получить после заключения договора с НСЗУ. Через определенные требования мы хотим распространить психологическую консультацию. Например, побывать на консультации у психолога рекомендуют женщине, которая поступает в роддом. Рекомендуют побывать у психолога и пациентам детской больницы ".

Таким нововведением, по мнению Ирины Садовьяк, власть хочет подчеркнуть важность психологического сопровождения и поддержки.

" Психиатрия занимается уже серьезными патологиями, а мы часто наблюдаем, что пациенты сталкиваются именно с психологическими проблемами. Такие состояния не требуют психотерапевта, но требуют сопровождения психолога ", — поясняет чиновница.

Именно поэтому, подчеркивает Садовьяк, отдельные пакеты, которые больницам предлагает НСЗУ, среди обязательных требований имеют наличие психолога в штате учреждения.

Отметим, что паллиативной помощью является особый подход к лечению тяжелобольных пациентов. В его основе — психологическая и духовная поддержка больного, а также немедикаментозные попытки облегчить боль от серьезных заболеваний, к примеру, онкологии. Может применяться вне зависимости от возраста пациента.

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