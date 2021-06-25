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Главная Новости Общество медицина Как в Украине хотят улучшить систему психологической помощи населению — эксперт
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Как в Украине хотят улучшить систему психологической помощи населению — эксперт

Украинские пациенты впервые смогут воспользоваться услугами скорой паллиативной помощи

сегодня, 17:05
Автор:

Вечканова Елена

Представители отечественного Минздрава в 2021 году улучшили Программу медицинских гарантий. Как рассказала специально для портала "Комментарии" первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, этой инициативой предусмотрено сразу 35 различных пакетов медуслуг для украинцев.

Как в Украине хотят улучшить систему психологической помощи населению — эксперт

Заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк. Фото: Минздрав

Своим видением ситуации чиновница поделилась с нашими журналистами во время проведения Всеукраинского форума "Украина. 30".

"Почти 3000 больниц заключили сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины, — говорит Ирина Садовьяк. — Подключили по разным пакетам: стационарной помощи, лабораторной помощи, онкологической и так далее. В этом году впервые есть пакет, который называется "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами по охране психического здоровья". Также — выезды скорой паллиативной помощи, которой тоже раньше не было".

По словам замминистра, все эти услуги являются новыми, которые появились в результате существующих запросов украинских больниц.

"Каждый пакет любая больница может получить после заключения договора с НСЗУ. Через определенные требования мы хотим распространить психологическую консультацию. Например, побывать на консультации у психолога рекомендуют женщине, которая поступает в роддом. Рекомендуют побывать у психолога и пациентам детской больницы".

Таким нововведением, по мнению Ирины Садовьяк, власть хочет подчеркнуть важность психологического сопровождения и поддержки.

"Психиатрия занимается уже серьезными патологиями, а мы часто наблюдаем, что пациенты сталкиваются именно с психологическими проблемами. Такие состояния не требуют психотерапевта, но требуют сопровождения психолога", — поясняет чиновница.

Именно поэтому, подчеркивает Садовьяк, отдельные пакеты, которые больницам предлагает НСЗУ, среди обязательных требований имеют наличие психолога в штате учреждения.

Отметим, что паллиативной помощью является особый подход к лечению тяжелобольных пациентов. В его основе — психологическая и духовная поддержка больного, а также немедикаментозные попытки облегчить боль от серьезных заболеваний, к примеру, онкологии. Может применяться вне зависимости от возраста пациента.

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Источник: https://comments.ua/opinionto/2838-cherez-opredelennye-pakety-kotorye-bolnicy-zaklyuchayut-s-nszu-my-hotim-rasprostranit-psihologicheskuyu-pomosch.html
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