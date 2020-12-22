Как уберечься от мутировавшей формы коронавируса - МОЗ

Новый штамм коронавируса начинает постепенно распространяться по миру. Всемирная Организация Здравоохранения уже призвала европейские государства усилить все карантинные меры для предотвращения глобального распространения болезни.

Минздрав советует как уберечься от нового штамма коронавируса. Фото: rg.ru

Министерство здравоохранения Украины также советует гражданам не планировать поездок в Британию Данию, Нидерланды и Австралию, чтобы не подхватить и не распространить вирус. Это единственный действенный способ уберечься от заражения.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что пока Украина не будет запрещать въезд и выезд из Британии. Однако каждый гражданин должен понимать, чем поездка может угрожать.



По словам Ляшко, все граждане, которые будут возвращаться из Британии в Украину, должны выполнить некоторые условия. Прежде всего при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Если теста не будет, человек должен просидеть 14 дней в самоизоляции. Иностранцам обязательно нужно иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса.

Также в ближайшее время Украина будет проводить тестирование на наличие мутировавшего коронавируса.

Напомним, что ранее ученые из Британии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Ему уже дали название — VUI-202012/01. Врачи сообщают, что мутированная форма коронавируса очень быстро распространяется. Также она может быть гораздо опаснее обычного коронавируса.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что новая форма коронавируса может быть особо опасной для детей. Также новым штаммом может заражаться большее количество молодых людей. Пока продолжаются детальные исследования новой мутировавшей формы коронавируса.

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