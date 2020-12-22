kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23120.55

ETH/USD

610.76

LTC/USD

108.14

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Как уберечься от мутировавшей формы коронавируса - МОЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Как уберечься от мутировавшей формы коронавируса - МОЗ

Виктор Ляшко советует воздержаться от поездок за границу

сегодня, 13:20
Автор:

Кириєнко Анна

Новый штамм коронавируса начинает постепенно распространяться по миру. Всемирная Организация Здравоохранения уже призвала европейские государства усилить все карантинные меры для предотвращения глобального распространения болезни.

Как уберечься от мутировавшей формы коронавируса - МОЗ

Минздрав советует как уберечься от нового штамма коронавируса. Фото: rg.ru

Министерство здравоохранения Украины также советует гражданам не планировать поездок в Британию Данию, Нидерланды и Австралию, чтобы не подхватить и не распространить вирус. Это единственный действенный способ уберечься от заражения.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что пока Украина не будет запрещать въезд и выезд из Британии. Однако каждый гражданин должен понимать, чем поездка может угрожать.

По словам Ляшко, все граждане, которые будут возвращаться из Британии в Украину, должны выполнить некоторые условия. Прежде всего при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Если теста не будет, человек должен просидеть 14 дней в самоизоляции. Иностранцам обязательно нужно иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса.

Также в ближайшее время Украина будет проводить тестирование на наличие мутировавшего коронавируса.

Напомним, что ранее ученые из Британии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Ему уже дали название — VUI-202012/01. Врачи сообщают, что мутированная форма коронавируса очень быстро распространяется. Также она может быть гораздо опаснее обычного коронавируса.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что новая форма коронавируса может быть особо опасной для детей. Также новым штаммом может заражаться большее количество молодых людей. Пока продолжаются детальные исследования новой мутировавшей формы коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=831872854316262&ref=watch_permalink
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ