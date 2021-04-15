Как связаны коронавирус и дневной сон — врач Голубовская

В мире по-прежнему наблюдается значительное увеличение количества коронавирусных больных. По словам известного врача-инфекциониста Ольги Голубовской, недавно стало известно, что шанс подхватить ковид значительно уменьшается у людей, которые больше спят.



Ольга Голубовская. Фото: РБК-Украина

К такому выводу специалист пришла после участия в Евроазиатском конгрессе, на котором рассматривали различные постковидные расстройства. О связи дневного и ночного отдыха с коронавирусом детально объяснял доктор медицинских наук, украинец Олег Чабан.

Цитируя выступления профессора, Ольга Голубовская утверждает, что люди, начавшие спать ночью на час дольше, подхватывают коронавирус на 12% реже. Уменьшаются шансы заболеть и у тех, кто предпочитает спать днем, — на 6%.

Такое времяпровождения снижает количество социальных контактов, а также позволяет мозгу отдохнуть и привести мысли в порядок. По мнению Голубовской, к рекомендациям насчет увеличения продолжительности времени сна следует прислушаться. Это связано с общим стрессом, который люди переживают на карантине.

Ссылаясь на выступления Чабана, Ольга Голубовская говорит, что у многих людей, пробывших на самоизоляции больше десяти дней, часто диагностируются различные расстройства поведения. Такие лица замыкаются в себе, демонстрируют повышенное недоверие и т.п.

Также могут развиться различные зависимости, в том числе и вредные — к примеру, злоупотребление алкоголем. Подобное поведение фиксировалось даже у медицинских работников после крупной эпидемии пневмонии в начале 2000-х годов. Вероятно, к таким же последствиям ковидной пандемии стоит готовиться и нынешнему поколению.

Отметим, что Олег Чабан является известным украинским ученым в сфере психиатрии. На его счету имеется несколько учебников, два из которых касаются медицинской психологии. Работал в нескольких медицинских научных журналах.

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