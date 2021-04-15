Как связаны коронавирус и дневной сон — врач Голубовская

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Вечканова Елена
В мире
по-прежнему наблюдается значительное увеличение количества коронавирусных
больных. По словам известного врача-инфекциониста Ольги Голубовской, недавно
стало известно, что шанс подхватить ковид значительно уменьшается у людей,
которые больше спят.
Ольга Голубовская. Фото: РБК-Украина
К такому выводу
специалист пришла после участия в Евроазиатском конгрессе, на котором
рассматривали различные постковидные расстройства. О связи дневного и ночного
отдыха с коронавирусом детально объяснял доктор медицинских наук, украинец Олег
Чабан.
Цитируя выступления
профессора, Ольга Голубовская утверждает, что люди, начавшие спать ночью на час
дольше, подхватывают коронавирус на 12% реже. Уменьшаются шансы заболеть и у
тех, кто предпочитает спать днем, — на 6%.
Такое
времяпровождения снижает количество социальных контактов, а также позволяет
мозгу отдохнуть и привести мысли в порядок. По мнению Голубовской, к рекомендациям
насчет увеличения продолжительности времени сна следует прислушаться. Это
связано с общим стрессом, который люди переживают на карантине.
Ссылаясь на
выступления Чабана, Ольга Голубовская говорит, что у многих людей, пробывших на
самоизоляции больше десяти дней, часто диагностируются различные расстройства
поведения. Такие лица замыкаются в себе, демонстрируют повышенное недоверие и
т.п.
Также могут развиться различные зависимости, в том числе и вредные — к примеру, злоупотребление алкоголем. Подобное поведение фиксировалось даже у медицинских работников после крупной эпидемии пневмонии в начале 2000-х годов. Вероятно, к таким же последствиям ковидной пандемии стоит готовиться и нынешнему поколению.
Отметим, что Олег Чабан является известным украинским ученым в сфере психиатрии. На его счету имеется несколько учебников, два из которых касаются медицинской психологии. Работал в нескольких медицинских научных журналах.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали вероятную причину повторного заражения COVID-19.
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