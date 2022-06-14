Как правильно снять клеща с тела и что делать с ним дальше

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Светлана Шкурупий
В
весенне-летний сезон начинают активизироваться клещи, поэтому нужно быть крайне
осторожным, ведь эти насекомые являются переносчиками возбудителей некоторых
инфекцией, предоставляющих опасность для человека. Врач Евгений Тимаков
рассказал, как правильно снять клеща с тела, в случае укуса.
Как правильно снять клеща (фото из открытых источников)
Специалист
отметил, что если насекомое присосалось, то его нельзя пугать, чтобы оно не
выпустило в кровь человека содержимое своего желудка. Именно в этом органе
клеща размножаются различные вирусы. Убивать насекомое снаружи и мазать его
маслом врач не рекомендует.
Если
вы обнаружили на теле клеща, тогда Тимаков говорит, что лучше всего пойти и
купить в аптеке копеечное средство — петельки или лопаточки — специальные
приспособления для удаления клеща. Потом место на теле нужно обработать
антисептиком, а снятого клеща передать в лабораторию.
Есть
и другие способы, как снять с тела насекомое, когда нет возможности пойти к
врачу или купить специальное средство. Если вы находитесь в лесу, тогда не
снимайте клеща голыми руками. Обмотайте пальцы какой-нибудь тканью, а лучше
надеть перчатки. Если он не успел еще присосаться, то может получиться снять
его, если аккуратно потянуть, одновременно раскачивая его. Если не получилось —
не трогайте.
При
обнаружении клеща дома можно попробовать снять его пинцетом. В первую очередь, продезинфицируйте
его, а потом захватите насекомое, как можно ближе к коже. Медленно вытаскивайте
его вверх, только не сжимайте, чтобы не раздавить. Укушенное место, также нужно
обработать йодом.
Если вытащить
клеща самостоятельно не представляется возможным, то немедленно
обращайтесь к врачу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие заболевания можно подхватить через укус клеща.
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