Как правильно снять клеща с тела и что делать с ним дальше

В весенне-летний сезон начинают активизироваться клещи, поэтому нужно быть крайне осторожным, ведь эти насекомые являются переносчиками возбудителей некоторых инфекцией, предоставляющих опасность для человека. Врач Евгений Тимаков рассказал, как правильно снять клеща с тела, в случае укуса.

Как правильно снять клеща (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что если насекомое присосалось, то его нельзя пугать, чтобы оно не выпустило в кровь человека содержимое своего желудка. Именно в этом органе клеща размножаются различные вирусы. Убивать насекомое снаружи и мазать его маслом врач не рекомендует.

Если вы обнаружили на теле клеща, тогда Тимаков говорит, что лучше всего пойти и купить в аптеке копеечное средство — петельки или лопаточки — специальные приспособления для удаления клеща. Потом место на теле нужно обработать антисептиком, а снятого клеща передать в лабораторию.

Есть и другие способы, как снять с тела насекомое, когда нет возможности пойти к врачу или купить специальное средство. Если вы находитесь в лесу, тогда не снимайте клеща голыми руками. Обмотайте пальцы какой-нибудь тканью, а лучше надеть перчатки. Если он не успел еще присосаться, то может получиться снять его, если аккуратно потянуть, одновременно раскачивая его. Если не получилось — не трогайте.

При обнаружении клеща дома можно попробовать снять его пинцетом. В первую очередь, продезинфицируйте его, а потом захватите насекомое, как можно ближе к коже. Медленно вытаскивайте его вверх, только не сжимайте, чтобы не раздавить. Укушенное место, также нужно обработать йодом.

Если вытащить клеща самостоятельно не представляется возможным, то немедленно обращайтесь к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие заболевания можно подхватить через укус клеща.

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