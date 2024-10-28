Как получить больничный онлайн: пошаговая инструкция

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Амбарцумян Анна
Для удобства пациентов во время военного положения в Украине доступна возможность дистанционного оформления больничного. Если вы заболели COVID-19, гриппом или ОРВИ, можно быстро получить больничный без личного посещения врача. Достаточно связаться с медиком по телефону или через интернет.
Больная женщина. Фото: freepik
Напомним, в течение последней недели более 118 тысяч украинцев заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19. Больницы страны оказывают медицинскую помощь больным, включая детей. Пик заболеваемости пока не превысил эпидемический порог, однако медики призывают не игнорировать профилактические меры, в частности, вакцинацию.
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