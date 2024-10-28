Как получить больничный онлайн: пошаговая инструкция

Для удобства пациентов во время военного положения в Украине доступна возможность дистанционного оформления больничного. Если вы заболели COVID-19, гриппом или ОРВИ, можно быстро получить больничный без личного посещения врача. Достаточно связаться с медиком по телефону или через интернет.

Больная женщина. Фото: freepik

Как получить больничный: инструкция

1. Свяжитесь с врачом

Первый шаг – позвонить своему семейному врачу или другому медицинскому специалисту, даже если у вас нет с ним заключенной декларации. Врач оценит ваше состояние и примет решение о необходимости больничного.

2. Получите подтверждение

Если врач примет решение о временной нетрудоспособности, вы получите SMS с номером медицинского заключения. Этот номер подтверждает ваше право на больничный.

3. Информация в Пенсионный фонд

Ваше медицинское заключение автоматически передается в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который формирует официальный больничный лист.

4. Сообщите работодателю

Передайте полученный номер больничного своему работодателю, чтобы иметь доступ к документу через вебпортал электронных услуг ПФУ.

5. Удлинение больничного

Если ваша болезнь длится дольше 5 дней, необходимо посетить врача для продолжения больничного. При этом печатать или приносить какие-либо документы не требуется – все данные автоматически сохраняются в электронной системе.

Напомним, в течение последней недели более 118 тысяч украинцев заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19. Больницы страны оказывают медицинскую помощь больным, включая детей. Пик заболеваемости пока не превысил эпидемический порог, однако медики призывают не игнорировать профилактические меры, в частности, вакцинацию.