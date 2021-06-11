Как пережить жару сердечникам: советы кардиолога

Лето должно быть жарким, хоть июня сейчас богат дождями. В отдельные дни придет аномальная жара, это когда термометр показывает до 40 градусов тепла. Жару и здоровые люди переносят тяжело, а что делать больным, особенно тем, которые имеют проблемы с сердцем. Своими советами с украинцами поделилась известный кардиолог Екатерина Амосова в программе "Добрый вечер" на KYIV LIVE.

Екатерина Амосова (фото из открытых источников)

Прежде доктор медицинских наук развеяла устоявшийся миф об эффективности санаторно-курортного лечения или поддержания здоровья какими-то капельницами, лечебными курсами дважды в год. Больные говорят, что это гарантирует здоровье и отсутствие дальнейших проблем.

"Это — абсолютная чушь", — отметила известный врач.

Екатерина Амосова сказала, что гражданам, имеющим проблемы с сердцем, в первую очередь нужно любить себя и беречь.

"Необходим постоянный контроль за соблюдением здорового образа жизни. При этом, в жару лучше поберечь себя и не выходить на улицу. Лучше находиться дома под кондиционером. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это очень важно", — отметила доктор медицинских наук Амосова.

Кардиолог объяснила, почему летом увеличивается количество инсультов и инфарктов. Причина банальная — пожары в лесах, которые негативно влияют на здоровье, поскольку маленькие твердые частицы повреждают стенки сосудов.

По ее словам, нужно жалеть собственный организм, забыть обо всех проблемах и внимательно следить за артериальным давлением, ведь оно может и уменьшаться, и увеличиваться. Делать эту процедуру нужно регулярно, и если ваше самочуствие ухудшается — срочно обращаться к врачу.

Когда солнце печет немилосердно, нужно не увеличивать физические нагрузки. В период с 12 и до 18:00, избегать солнца. Вредным для больных в такую погоду является употребление алкоголя. А еще — люди иногда делают недопустимое: возвращаются из жаркой улицы и бегом под холодный душ, чтобы остыть. Такое резкое колебание температур может быть смертельно опасным.

Доктор медицинских наук советует сердечникам избегать прямых солнечных лучей. Выходить на прогулку рано утром или поздно вечером. Поставить в своем жилище кондиционер. Много пить, не менее 2 литров воды в сутки. Одежда должна быть легкой, из натуральных тканей, а еще — просторной.

"Душ в жару нужно принимать не ледяной, а прохладный. И вам приятно, и организм не будет подвергаться стрессу", — подытожила Екатерина Амосова.

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