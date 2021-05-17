Как оказывать первую психологическую помощь: советы Минздрава

Человек может справиться со стрессом и эмоциями самостоятельно. Если это сделать трудно и нужна поддержка, до обращения к специалисту можно оказать первую психологическую помощь. Об оказании первой психологической помощи рассказали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.



Психологическая помощь. Фото: followers.com.ua

Оказание первой психологической помощи действует по принципу "равный равному". Это используют среди ветеранов и медиков, в других сообществах. Пять шагов, которые помогут человеку справиться со стрессом, могут сделать родные, друзья, близкие.

Узнать проблему

Надо дать знать человеку, что вы за него переживаете, и вам не безразлично. Например, "я вижу, что ты плакал вчера", "меня беспокоит то, что ты перестала придерживаться своего утреннего кофейного ритуала". Спросите, готов ли человек поговорить, но не настаивайте.



Выслушать и не осуждать

Не сравнивайте проблемы и опыт человека со своими. У каждого свое прошлое. Очень важно не осуждать человека, который делится с вами своими переживаниями.



Отреагировать и поддержать



Посоветуйте человеку техники самопомощи. Напомните, что вы рядом и всегда готовы помочь. Поделитесь информацией о том, как справиться со стрессом или другими эмоциональными переживаниями.

Предложить помощь специалиста



Предложение обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью может быть одним из вариантов справиться со стрессом. Вы должны быть готовы, что человек откажется. Убедите его, что обращаться за помощью — это не стыдно, это нормально.

Отследить состояние здоровья



Убедитесь, что человек посетил специалиста по психическому здоровью. Возможно он получил квалифицированную помощь другим способом. Например, позвонил на горячую линию или сходил на групповую терапию. Поинтересуйтесь, как человек чувствует себя и стало ли ему легче.

"Помните, эти пять шагов не касаются тех случаев, когда человек переживает паническую атаку или имеет суицидальные мысли. Тогда стоит настаивать на визите к психотерапевту или психиатру, ведь это ситуации, которые требуют немедленного реагирования", — подчеркнули в Центре общественного здоровья.

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