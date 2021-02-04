Как новенький: американские врачи провели успешную трансплантацию лица (Видео)

В Америке провели уникальную операцию. Пациенту были пересажены донорские руки и лицо. За всю историю медицины — это лишь третий случай сложного вмешательства и единственный успешный.

В Америці відбулася перша успішна трансплантація обличчя. Фото: УНИАН

Счастливого пациента зовут Джо. Ему только девятнадцать лет. Парень пострадал, когда ехал за рулем домой. Он провел всю ночь на работе, поэтому был очень утомлен. Парень в секунду закрыл глаза и заснул. Автомобиль потерял управление и перевернулся. Произошел взрыв.

Парню повезло — его вытащили из машины до того как произошло возгорание. Однако это не спасло Джо от сильных ожогов. Спустя некоторое время парень впал в кому.

"Они ампутировали мои пальцы, а мое лицо было обожжено, и вместо глаз были щели", — сообщает пострадавший.

Джо наткнулся на хороших врачей. Сначала ему провели много операций по трансплантации кожи. Однако это не помогло спасти лицо и руки. Медики вместе с пациентом решились на смелый шаг и начали искать донора. Результат оказался успешным, каким стал парень после операции смотрите ниже.

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