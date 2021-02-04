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Как новенький: американские врачи провели успешную трансплантацию лица (Видео)

Трансплантация лица - одна из самых тяжелых операций в медицине

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

В Америке провели уникальную операцию. Пациенту были пересажены донорские руки и лицо. За всю историю медицины — это лишь третий случай сложного вмешательства и единственный успешный.

Как новенький: американские врачи провели успешную трансплантацию лица (Видео)

В Америці відбулася перша успішна трансплантація обличчя. Фото: УНИАН

Счастливого пациента зовут Джо. Ему только девятнадцать лет. Парень пострадал, когда ехал за рулем домой. Он провел всю ночь на работе, поэтому был очень утомлен. Парень в секунду закрыл глаза и заснул. Автомобиль потерял управление и перевернулся. Произошел взрыв.

Парню повезло — его вытащили из машины до того как произошло возгорание. Однако это не спасло Джо от сильных ожогов. Спустя некоторое время парень впал в кому.

"Они ампутировали мои пальцы, а мое лицо было обожжено, и вместо глаз были щели", — сообщает пострадавший.

Джо наткнулся на хороших врачей. Сначала ему провели много операций по трансплантации кожи. Однако это не помогло спасти лицо и руки. Медики вместе с пациентом решились на смелый шаг и начали искать донора. Результат оказался успешным, каким стал парень после операции смотрите ниже.

Напомним, что компания Boston Dynamics, известная своими разработками в области робототехники представила новый видеоролик, в котором показала возможности "руки" четвероногого пса. Обновленная версия робота-собаки может собирать вещи и сажать растения. Видео новейшего работа и его умения можно посмотреть на нашем сайте.

Также "Комментарии" ранее сообщали, кто стал самым популярным иностранным лидером в Украине. Данную информацию сообщает Киевский международный институт социологии. Результат опроса вас изрядно удивит.


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Источник: https://www.unian.ua/health/worldnews/amerikanski-likari-proveli-uspishnu-transplantaciyu-oblichchya-video-ostanni-novini-11308577.html?_ga=2.121816139.1767398574.1612389202-323982004.1603272846
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