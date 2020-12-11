Поскольку наступает пора скользких дорог и постоянной гололеда, стоит вести себя на улице немного осторожнее. Как не травмироваться и чувствовать себя уверенно на тротуарах — рассказал врач-травматолог Александр Коваленко в эфире телеканала "Украина 24".

Как не травмироваться на льду - советы врача. Фото: politeka

Эксперт посоветовал не выходить из дома без необходимости в подобную погоду. Если все-таки вам куда-то надо, шагайте медленно, не торопитесь. Если вы поднимаетесь вверх, то лучше передвигаться боком.

Носите зимнюю обувь с нескользкой подошвой.

Александр Коваленко также отметил, что выходить пешеходам на проезжую часть не рекомендуется, даже если там чистая или посыпанная песком дорога. Ведь не все автомобилисты могут быстро среагировать на человека впереди. А если это утро или вечер, пешехода заметить еще труднее.



Если же у вас нет другого выхода, передвигайтесь дорогой для автомобилистов со светоотражателями на одежде и фонариком.

Напоминаем, что во многих регионах Украины уже несколько дней наблюдается холодный ветер и сильный гололед. Непогоду остро ощутили жители Киевской области. Там два дня идут ледяные дожди, которые под действием низкой температуры превратили дороги и тротуары в катки.

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