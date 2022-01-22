Как курение подростков влияет на здоровье их будущих внуков: исследование

Новое исследование было проведено учеными Бристольского университета. Результаты их работы показали связь между лишним весом у женщин, чьи деды или прадеды начали курить до периода полового созревания. Об этом пишет medicalxpress.



Ученые обнаружили связь между курением и ожирением, фото из открытых источников

Чтобы исследовать влияние препубертатного воздействия на людей, ученые проанализировали, какое влияние имеет курение сигарет в предпубертатном периоде на участников исследования "Дети 90-х". В эксперименте приняли участие более 14 000 человек.

В предыдущих исследованиях 2014 года было установлено, что сыновья отца, начавшего регулярно курить до достижения половой зрелости (до 11 лет), имели больше подкожного жира, чем ожидалось. Недавнее исследование показало другие результаты. Ученые провели анкетный опрос участников о том, курили ли их деды или прадеды.

По результатам исследования, больше жира накапливалось в организме женщин, чьи деды или прадеды по линии отца начали курить до 13 лет по сравнению с теми, чьи предки начали курить позже в детстве (от 13 до 16 лет). У потомков мужского пола таких эффектов не наблюдалось.

По словам профессора Джина Голдинга, ученые узнали о том, что до полового созревания влияние определенных веществ на организм мальчика будет иметь эффект на его потомков. С другой стороны, причинами лишнего веса у детей могут быть образ жизни их предков или другие сопутствующие факторы.

Если эти предположения будут подтверждены в других наборах данных, это будет одним из первых исследований, что помогло выяснить связи между поколениями.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине сократилось число пенсионеров на протяжении последних пяти лет более чем на миллион человек (1 415 400). Стремительное уменьшение количества получающих пенсии произошло с 2016 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!