Как коронавирус влияет на психику, – исследование

Согласно исследованию миллионов медицинских карт пациентов в США, у каждого 17-го человека, который переболел COVID-19, может быть диагностирована тревога, депрессия или бессонница. Согласно последним исследованиям, этот показатель вдвое больше, чем при других болезнях. Об этом пишет BBC.



Неожиданно исследователи также обнаружили, что существующие пациенты, которые лечились в психиатрии, были на 65% более склонны к заражению коронавирусом. Исследователи предполагают, что это может быть связано с их физическим здоровьем или лекарствами, назначенными для лечения расстройств.

Профессор психиатрии Оксфордского университета Пол Харрисон, ведущий автор исследования, сказал, что люди, у которых был COVID-19, будут более подвержены появлению проблем с психическим здоровьем.

Исследование проводилось среди 62 тыс. человек, больных коронавирусом. В течение трех месяцев состояние их здоровья сравнивали с тысячами людей, у которых были диагностированы другие заболевания, такие как грипп, камни в почках и переломы костей. Психические расстройства были выявлены у таких больных:

- коронавирусом – 18%;

— гриппом – 13%;

— переломы – 12,7%.

Чаще всего исследовали фиксировали у тех, кто переболел коронавирусом, тревогу, которая включала расстройство адаптации, генерализованное тревожное расстройство,посттравматическое стрессовое расстройство

Реже встречались расстройства настроения.

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