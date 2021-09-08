Как быстро снизить уровень глюкозы в крови

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Повышенный сахар в крови существенно влияет на
работоспособность и общее самочувствие человека. Избежать этого можно, если в
ежедневное меню включить несколько полезных продуктов.
Здоровье (фото из открытых источников)
Физические упражнения — утренняя зарядка, вечерняя йога или короткая разминка в разгар рабочего дня помогут быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови. При условии, что вы будете делать их регулярно, конечно. Об этом пишет healthelement.
Вне всякого сомнения, именно воду надо пить, если вы
чувствуете жажду. В отличие от вредных газированных сахаросодержащих напитков и
слишком сладких фруктовых соков, этот природный напиток предотвращает
обезвоживание и помогает почкам выводить избыток сахара с мочой. Клинически
доказано, что недостаточное потребление воды повышает риск развития
гипергликемии (состояние, связанное с повышением уровня глюкозы в крови).
С помощью правильно подобранного питания реально поддерживать уровень сахара в пределах допустимой нормы. Продукты с низким гликемическим индексом, снижают уровень сахара в крови, должны составлять основу рациона. От чего следует держаться подальше? Исключите из меню продукты, повышающие сахар. Внимательно читайте состав на упаковке, сахар может содержаться даже в консервах, колбасах и в других готовых продуктах.
Напомним, розмарин не только придает неповторимый вкус блюдам, но и приносит пользу для здоровья, поскольку в его составе содержится множество витаминов и микроэлементов. На своей странице в Instagram нутрициолог Анна Грин рассказала, при каких проблемах со здоровьем поможет розмарин. Розмарин содержит большое количество химических соединений, которые имеют антиоксидантные, противовоспалительные, радиозащитные и геропротекторные (способность увеличивать продолжительность жизни) свойства. А это значит — помогают дольше сохранять молодость и красоту.
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