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Как быстро снизить уровень глюкозы в крови

Физические упражнения - утренняя зарядка, вечерняя йога или короткая разминка в разгар рабочего дня

сегодня, 05:46
Автор:

Ольга Чародий

Повышенный сахар в крови существенно влияет на работоспособность и общее самочувствие человека. Избежать этого можно, если в ежедневное меню включить несколько полезных продуктов.

Как быстро снизить уровень глюкозы в крови

Здоровье (фото из открытых источников)

Физические упражнения — утренняя зарядка, вечерняя йога или короткая разминка в разгар рабочего дня помогут быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови. При условии, что вы будете делать их регулярно, конечно. Об этом пишет healthelement.

Вне всякого сомнения, именно воду надо пить, если вы чувствуете жажду. В отличие от вредных газированных сахаросодержащих напитков и слишком сладких фруктовых соков, этот природный напиток предотвращает обезвоживание и помогает почкам выводить избыток сахара с мочой. Клинически доказано, что недостаточное потребление воды повышает риск развития гипергликемии (состояние, связанное с повышением уровня глюкозы в крови).

С помощью правильно подобранного питания реально поддерживать уровень сахара в пределах допустимой нормы. Продукты с низким гликемическим индексом, снижают уровень сахара в крови, должны составлять основу рациона. От чего следует держаться подальше? Исключите из меню продукты, повышающие сахар. Внимательно читайте состав на упаковке, сахар может содержаться даже в консервах, колбасах и в других готовых продуктах.

Напомним, розмарин не только придает неповторимый вкус блюдам, но и приносит пользу для здоровья, поскольку в его составе содержится множество витаминов и микроэлементов. На своей странице в Instagram нутрициолог Анна Грин рассказала, при каких проблемах со здоровьем поможет розмарин. Розмарин содержит большое количество химических соединений, которые имеют антиоксидантные, противовоспалительные, радиозащитные и геропротекторные (способность увеличивать продолжительность жизни) свойства. А это значит — помогают дольше сохранять молодость и красоту.






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Источник: https://healthelement.com.ua/ru/articles-ru/endocrinology-ru-ru/kak-snizit-sahar-v-krovi
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