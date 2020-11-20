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Как будет проходить вакцинация против COVID-19 в Украине (Видео)

Процесс вакцинации будет контролироваться Министерством здравоохранения

сегодня, 08:50
Автор:

Кириєнко Анна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в программе "Право на власть" на 1+1 как будет проходить вакцинация против COVID-19 в Украине. Он предупредил, что препарат сначала будут вводить приоритетным группам людей.

Как будет проходить вакцинация против COVID-19 в Украине (Видео)

Фото: tambov

Ляшко отметил, что важный вопрос, который нужно решить — как транспортировать и разделить 15 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Сейчас определяются приоритетные группы и количество людей, которые получат первые дозы вакцины. Определять, кого вакцинировать в первую очередь, будет Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Министерство здравоохранения сейчас решает, в каких медицинских учреждениях будет проводиться вакцинации. Главный врач добавляет, что частные медицинские учреждения также должны принять в этом участие чтобы ускорить процесс.

Также главный врач сообщил, что как по организации вакцинации, так и за отбором людей, которым первым уколют препарат, будет следить Министерство здравоохранения.


Сайт "Комментарии" сообщает, стала известна стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.



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Источник: https://www.unian.ua/health/country/vakcinaciya-vid-koronavirusu-yak-jiji-budut-provoditi-v-ukrajini-video-novini-ukrajini-11226497.html
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