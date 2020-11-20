Как будет проходить вакцинация против COVID-19 в Украине (Видео)

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в программе "Право на власть" на 1+1 как будет проходить вакцинация против COVID-19 в Украине. Он предупредил, что препарат сначала будут вводить приоритетным группам людей.

Фото: tambov

Ляшко отметил, что важный вопрос, который нужно решить — как транспортировать и разделить 15 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Сейчас определяются приоритетные группы и количество людей, которые получат первые дозы вакцины. Определять, кого вакцинировать в первую очередь, будет Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Министерство здравоохранения сейчас решает, в каких медицинских учреждениях будет проводиться вакцинации. Главный врач добавляет, что частные медицинские учреждения также должны принять в этом участие чтобы ускорить процесс.

Также главный врач сообщил, что как по организации вакцинации, так и за отбором людей, которым первым уколют препарат, будет следить Министерство здравоохранения.





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