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Как бесплатно проверить сердце - объяснение НСЗУ

В ведомстве также назвали симптомы, с которыми стоит обратиться за медицинской помощью

сегодня, 15:15
Автор:

Елизавета Черных

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания признали наиболее распространенными причинами смертности украинцев. В связи с этим диагностика, профилактика, а также лечение заболеваний сердца находится в фокусе Программы медицинских гарантий в 2021 году. 

Как бесплатно проверить сердце - объяснение НСЗУ

Как бесплатно проверить сердце в Украине - фото из открытых источников

Среди симптомов, с появлением которых необходимо обратиться к доктору, в ведомстве называют одышку, болезненные ощущение в области груди, появление отеков, нарушение ритма сердечных сокращений, головная боль и другие. 

В НСЗУ отметили, что лабораторные и инструментальные исследования, электрокардиограмма и анализ крови на холестерин, заложены в гарантированный пакет первичного звена. Поэтому являются бесплатными для пациента.

Семейный врач, по надобности, может выписать пациенту направление на консультацию к врачу-кардиологу, а также на проведение дополнительных исследований или анализов, в частности на УЗИ сердца. Данные медицинские услуги также являются бесплатными для украинцев. 

В ведомстве также подчеркнули, что пациентам с инфарктом или инсультом пациентам предоставляются бесплатно такие медицинские услуги , как диагностика (КТ, МРТ), круглосуточный мониторинг состояния, лекарственные препараты, которые закупаются централизованно за счет бюджета и другие. 

Напоследок в НСЗУ рассказали, что в Программе медгарантий могут появиться дополнительные услуги, которыми смогут воспользоваться граждане перенёсшие инсульт либо инфаркт. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что исследователи рассказали, какой кофе снижает риск развития сердечной недостаточности. 


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Источник: https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/1055280831617000
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