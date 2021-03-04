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Кабмин выделил еще 1,5 млрд грн на Covid-вакцинацию в Украине

1 млрд 482 млн гривен были выделены для оплаты медицинских услуг врачам, которые задействованы в борьбе с инфекцией

сегодня, 11:44
Автор:

Лиза Снисар

Заместитель главы Министерства здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что Кабинет министров поддержал инициативу Минздрава о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от Covid-19. Во время брифинга 4 марта она заявила, что средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе Фонда для борьбы с коронавирусом.

Кабмин выделил еще 1,5 млрд грн на Covid-вакцинацию в Украине

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По словам Шаталовой, 1 млрд 482 млн гривен были выделены для оплаты медицинских услуг врачам, которые задействованы в борьбе с инфекцией, в частности в вакцинации от Covid-19.

"Еще 341 млн грн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые занимаются тестированием больных коронавирусом. То есть общая сумма средств составляет 1 млрд 823 млн гривен, — сообщила представитель Минздрава.

Предполагается, что специалисты-иммунизаторы должны проводить предварительный осмотр пациента для определения противопоказаний; заниматься опросом для определения принадлежности к той или иной целевой группе, которая должна быть вакцинирована; проводить первый раунд вакцинации людей; мониторить неблагоприятные события после вакцинации; проводить те же действия на втором этапе вакцинации.

Напомним, что с начала Covid-вакцинации в Украине первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 украинцев. Так, по состоянию на 3 марта привили 2680 человек. С начала вакцинации больше всего прививок было сделано в Днепропетровской области.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ВОЗ предположили, когда может закончиться пандемия коронавируса. По словам представителей организации, пандемия должна завершиться уже в начале следующего года.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=483571969319284&ref=watch_permalink
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