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Израильское исследование: четвертая доза вакцины против COVID увеличивает уровень антител в пять раз

Умеренные побочные эффекты не отличаются от тех, о которых сообщалось после третьей дозы

сегодня, 10:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Четвертая доза вакцины против COVID-19 увеличивает уровень антител в пять раз. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во вторник, 4 января, ссылаясь на предварительные результаты израильского исследования. Об этом сообщает Reuters.

Израильское исследование: четвертая доза вакцины против COVID увеличивает уровень антител в пять раз

Вакцинация – фото из открытых источников

"Через неделю после четвертой дозы мы с большей уверенностью знаем, что четвертая доза безопасна. Вторая новость: через неделю после введения четвертой дозы мы видим пятикратное увеличение количества антител у вакцинированного человека", – сказал Беннетт в медицинском центре Шиба, проводящем вторую дополнительную вакцинацию среди своего персонала на фоне всенародного всплеска варианта Omicron.

Израиль сыграл ведущую роль в изучении влияния вакцин против COVID-19 как страна, которая первой ввела прививку широкому населению двумя дозами год назад.

Сейчас Израиль вводит четвертую дозу людям старше 60 лет, медицинским работникам и пациентам с ослабленным иммунитетом.

Умеренные побочные эффекты, о которых сообщали некоторые участники, не отличались от тех, о которых сообщалось после третьей дозы. Они включают лихорадку и головные боли, сообщили в больнице.

Поскольку сильно мутированный вариант Omicron был впервые обнаружен в ноябре, данные ВОЗ показывают, что он быстро распространился и появился не менее чем в 128 странах. Число случаев возросло до исторических рекордов, но показатели госпитализации и смертности значительно ниже, чем на других этапах пандемии.

За последний месяц в Израиле ежедневные случаи заражения выросли более чем в десять раз.

Около 60% из 9,4 миллиона населения страны полностью вакцинированы.

Как сообщали ранее "Комментарии", израильский военный вертолет разбился у побережья страны: есть погибшие.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-study-finds-fourth-dose-covid-19-vaccine-boosts-antibodies-five-fold-pm-2022-01-04/
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