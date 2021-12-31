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Израиль одобрил четвертую вакцинацию против Covid для наиболее уязвимых слоев населения

Четвертая доза предназначена для людей с ослабленной иммунной системой

сегодня, 11:18
Автор:

Карина Ожерельева
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Израиль расширяет свое предложение четвертой дозы вакцины против COVID-19 для престарелых, находящихся в заведениях по уходу. Такое заявление сделал в пятницу, 31 декабря, министр здравоохранения Ницан Горовиц, ссылаясь на высокий уровень риска и уязвимость к инфекциям у пожилых людей. Об этом сообщает Reuters.

Израиль одобрил четвертую вакцинацию против Covid для наиболее уязвимых слоев населения

62-летний Моше Гева Россо получает четвертую дозу вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

В четверг, 30 декабря, генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш одобрил четвертую дозу для людей с ослабленной иммунной системой, и введение этих уколов началось уже на следующий день.

В понедельник, 27 декабря, израильская больница ввела четвертые дозы вакцины тестовой группе медицинских работников в рамках, как она назвала, первого крупного исследования относительно того, поможет второй раунд ускорителей бороться со штаммом коронавируса Omicron.

Результаты ожидаются в течение двух недель.

На прошлой неделе экспертная группа Министерства здравоохранения рекомендовала Израилю предложить четвертую вакцину, разработанную Pfizer (PFE.N) и BioNTech, медицинским работникам и людям старше 60 лет или с ослабленной иммунной системой.

Израиль был самой быстрой страной, введшей первоначальные прививки год назад, и стал одной из первых, запустивших программу повторных доз вакцины, после того как заметила, что иммунитет со временем ослаб.

За его политикой в отношении бустеров внимательно следят другие страны, включая Соединенные Штаты, рассматривающие возможность дополнительных доз.

Как сообщали ранее "Комментарии", Европейская комиссия приняла правила, согласно которым сертификат Европейского Союза о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение девяти месяцев после завершения первичных прививок.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/israel-extends-4th-covid-vaccine-elderly-care-facilities-2021-12-31/
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