Итальянские врачи призывают ввести национальный локдаун в стране

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Диденко Светлана
Итальянские врачи срочно призывают власти страны ввести жесткие карантинные ограничения, после того, как случаи заболевания резко начали расти.
Фото: 24 Канал
Италия стоит на грани к внедрению локдауну, ведь больницы не выдерживают большой поток больных.
Вторая волна сильно поразила Италию. На прошлой неделе в стране было зафиксировано 25 тысяч случаев, из которых 580 оказались летальными. Учитывая это правительство рассматривает введение жесткого карантина.
"Все зависит от того как будет прогрессировать коронавирус в ответ на последние меры, которые вводит правительство", — сообщает заместитель министра здравоохранения Пьерпаоли Силер.
В министерстве сообщают, что для снижения случаев заражения, необходимо соблюдать обязательного масочного режима и внедрение комендантского часа ночью.
Министр здравоохранения уверен, что количество больных должна снизиться, но если этого не произойдет, то будут приниматься более серьезные меры. В таком случае ожидается объявление локдауна 15 или 20 ноября по всей стране.
Ранее "Комментарии" сообщали как будут работать все виды общественного транспорта на карантине выходного дня.
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