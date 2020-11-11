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Главная Новости Общество медицина Итальянские врачи призывают ввести национальный локдаун в стране
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Итальянские врачи призывают ввести национальный локдаун в стране

В министерстве сообщают, что для снижения случаев заражения, необходимо соблюдать обязательного масочного режима и внедрение комендантского часа ночью

сегодня, 18:54
Автор:

Диденко Светлана

Итальянские врачи срочно призывают власти страны ввести жесткие карантинные ограничения, после того, как случаи заболевания резко начали расти.

Итальянские врачи призывают ввести национальный локдаун в стране

Фото: 24 Канал

Италия стоит на грани к внедрению локдауну, ведь больницы не выдерживают большой поток больных.

"Общенациональный карантин могут ввести до 15 ноября, если введенные меры не продемонстрируют эффекта", — сообщает министр здравоохранения Италии.

Вторая волна сильно поразила Италию. На прошлой неделе в стране было зафиксировано 25 тысяч случаев, из которых 580 оказались летальными. Учитывая это правительство рассматривает введение жесткого карантина.

"Все зависит от того как будет прогрессировать коронавирус в ответ на последние меры, которые вводит правительство", — сообщает заместитель министра здравоохранения Пьерпаоли Силер.

В министерстве сообщают, что для снижения случаев заражения, необходимо соблюдать обязательного масочного режима и внедрение комендантского часа ночью.

Министр здравоохранения уверен, что количество больных должна снизиться, но если этого не произойдет, то будут приниматься более серьезные меры. В таком случае ожидается объявление локдауна 15 или 20 ноября по всей стране.

Ранее "Комментарии" сообщали как будут работать все виды общественного транспорта на карантине выходного дня.



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Источник: https://www.euroweeklynews.com/2020/11/11/breaking-news-italian-doctors-urgent-call-for-national-lockdown/
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