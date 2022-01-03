Индия начала вакцинацию детей, пытаясь предотвратить всплеск Omicron

Индия начала вакцинацию детей в возрасте от 15 до 18 лет против коронавируса в понедельник, 3 января, поскольку страна быстро расширяет свои усилия по прививке, чтобы охватить крупнейшую в мире подростковую популяцию на фоне опасений, что вариант Omicron приведет к новому всплеску инфекций. Об этом сообщает Reuters.

Девушка получает дозу вакцины от коронавирусной болезни COVAXIN (COVID-19) производства Bharat Biotech во время акции вакцинации детей в возрасте 15-18 лет в Нью-Дели - Reuters

В понедельник, 3 января, власти сообщили о 33 750 новых случаях COVID-19 и 123 смерти. Общее количество случаев быстрого распространения варианта Omicron, обнаруженного в Индии, составило 1700, сообщило министерство здравоохранения.

Школьные органы получили приказ сообщать государственным органам о своих ежедневных данных о прививках.

"Детям будут даваться вакцины в их школах. Они также могут пойти в центры вакцинации и получить дозу...", – сказал Джай Пракаш Шивахаре, комиссар здравоохранения в штате Гуджарат.

Несколько стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Южную Корею, за последние недели заметили случаи инфекций среди детей, что способствовало росту случаев заболевания, поэтому страны призвали родителей вакцинировать своих детей.

Власти штата Гуджарат, являющийся родным штатом премьер-министра Нарендры Моди, надеются дать первую дозу 3,6 миллионам детей на этой неделе.

"У нас есть возможности и вакцины, чтобы охватить большинство детей. Мы обращаемся к родителям с призывом сотрудничать и обеспечить, чтобы дети были вакцинированы как можно раньше", – сказал Шивахаре.

По оценкам Агентства ООН по детям ЮНИСЕФ, Индия имеет крупнейшую в мире популяцию подростков, их около 253 миллионов.

Тысячи детей, многие из которых в сопровождении родителей, с раннего понедельника стояли в очередях у школ, медицинских центров и специальных оздоровительных лагерей, чтобы получить первую дозу вакцины.

Правительство дает детям только вакцину Covaxin от Bharat Biotech, поскольку это единственная вакцина с перечнем экстренного использования для возрастной группы 15-18, заявило на минувшей неделе министерство здравоохранения.

Взрослые в Индии получают Covaxin, вакцину AstraZeneca, которая обозначается как Covishield, и прививки Sputnik V.

Как сообщали ранее "Комментарии", медицинский советник Белого дома сообщил, когда волна штамма Omicron достигнет пика.

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