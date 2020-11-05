Иммунитет детей и взрослых реагирует на коронавирус по-разному - опубликованы результаты исследований

Американские ученые выяснили, что организм детей и взрослых по-разному реагирует на вирус SARS-CoV-2 — при инфицировании коронавирусом организмы вырабатывают антитела, имеющие существенные различия как по количеству, так и по составу. Например, исследования показали, что организм ребенка не формирует антител к N-белку коронавируса, работа антител в целом детей происходит на достаточно низком уровне.



Но в то же время ученые выяснили, что дети подхватывают вирус SARS-CoV-2 достаточно редко. Кроме того, коронавирусная болезнь протекает у детей в более легкой форме, в отличие от их родителей или пожилых людей. При этом, если вирус уже циркулирует по организму, но не проявляет симптомов, дети могут стать источником заражения.

Также, отмечают ученые, среди пациентов-детей с COVID-19 существует опасность возникновения так называемого посткоронавирусного воспалительного синдрома (ПЗС) — то есть из-за влияния на организм вируса происходит сбой в работе иммунитета. Симптомы имеют сходство с синдромом Кавасаки: возникает лихорадка, которая является следствием гиперсильной реакции иммунитета в ответ на различные инфекции. Но, отмечают медики, ПЗС представляет собой отдельную болезнь.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что медик рассказал, сколько людей умрет от коронавируса в Украине до конца года — прогноз пугает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!