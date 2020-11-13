Хантавирус в Европе: что это за инфекция и как она опасна

В Европе на днях зафиксировали первый случай хантавируса. Врачи клиники "Шарите" выяснили, что это первый не "завезенный" случай в Германии. Ранние симптомы инфицирования хантавирусом, такие как лихорадка, мышечные боли и усталость, легко спутать с гриппом, как ранее сообщалось в материале "Комментариев".

Хантавирусы — это грызуновые вирусы, вызывающие клинические заболевания у людей различной степени тяжести. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), существует несколько разных хантавирусов, имеющих различное географическое распределение и клинические заболевания. К примеру, заражение этим вирусом может привести к геморрагической лихорадке с почечным синдромом или эпидемической нефропатии. Для европейского и севроамериканского штаммов хантавируса фактов передачи от человека к человеку не зафиксировано. Редкие случаи замечены в Чили и Аргентине. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDС), уровень смертности из-за этого вируса равен 38%.

Способы передачи хантавируса

Грызуны выделяют хантавирусы с мочой, фекалиями и слюной. Поэтому заражение человека происходит главным образом при контакте с этими выделениями грызунов, зараженных вирусом. При перемешивании свежей мочи грызунов, помета или гнездовых материалов в воздух попадают крошечные капельки, содержащие вирус.

Так что пыльные места, зараженные грызунами, являются местами риска. А устранение или минимизация контакта с грызунами — лучший способ предотвращения инфекции. В группу риска попадают такие профессии, как работники лесного хозяйства и фермеры, а также работники, занятые в сфере строительства, коммунальных служб и борьбы с вредителями. Туристы и путешественники также могут подвергаться опасности заражения, если будут находиться в зараженных местах обитания грызунов. Кроме того, подхватить инфекцию можно при открытии и уборке различных построек, которые были закрыты в зимний период, особенно в сельской местности. Вероятность контакта с хантавирусом велика, когда люди работают, играют или живут в закрытых помещениях, где активно живут грызуны.

Как лечится хантавирус

Ранние симптомы инфицирования хантавирусом, такие как лихорадка, мышечные боли и усталость, легко спутать с гриппом. Поэтому роль играет факт контакта с грызунами. Конечно же, чем раньше человек обратится в больницу, тем больше шансов быстро выздороветь. Лечение хантавирусной болезни симптоматическое, конкретной вакцины против инфекции не существует. Основной задачей врачей является поддержание баланса жидкости в организме пациента, а в случае почечной недостаточности может потребоваться диализ. Чаще всего никакой изоляции не требуется, поскольку в Европе и США не фиксировали факты передачи хантавируса от человека к человеку.

Добавим, что хантавирус относится к опасному семейству вирусов, но не сопоставим с новым коронавирусом. Так, хантавирус вовсе не нов, поскольку он известен уже несколько десятилетий и будет вероятно существовать еще долго. Хантавирус не грозит новой пандемией, подобной коронавирусной, потому как не распространяется от человека к человеку – а это ключевая черта, необходимая для перехода от заражения вирусом к пандемии.

Напомним, украинцам показали жесткий ролик о необходимости карантинных мероприятий.

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