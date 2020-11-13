Хантавирус в Европе: что это за инфекция и как она опасна

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Таисия Ерохина
В Европе на днях зафиксировали
первый
случай хантавируса. Врачи клиники "Шарите" выяснили, что это первый не "завезенный"
случай в Германии. Ранние симптомы инфицирования хантавирусом, такие как
лихорадка, мышечные боли и усталость, легко спутать с гриппом, как ранее
сообщалось в
материале "Комментариев".
Хантавирусы — это
грызуновые вирусы, вызывающие клинические заболевания у людей различной степени
тяжести. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
(ECDC), существует несколько разных хантавирусов, имеющих различное
географическое распределение и клинические заболевания. К примеру, заражение
этим вирусом может привести к геморрагической лихорадке с почечным синдромом
или эпидемической нефропатии. Для европейского и севроамериканского штаммов
хантавируса фактов передачи от человека к человеку не зафиксировано. Редкие
случаи замечены в Чили и Аргентине. По данным Центра по контролю и профилактике
заболеваний США (СDС), уровень смертности из-за этого вируса равен 38%.
Грызуны выделяют
хантавирусы с мочой, фекалиями и слюной. Поэтому заражение человека происходит
главным образом при контакте с этими выделениями грызунов, зараженных вирусом. При
перемешивании свежей мочи грызунов, помета или гнездовых материалов в воздух
попадают крошечные капельки, содержащие вирус.
Так что пыльные
места, зараженные грызунами, являются местами риска. А устранение или
минимизация контакта с грызунами — лучший способ предотвращения инфекции. В
группу риска попадают такие профессии, как работники лесного хозяйства и
фермеры, а также работники, занятые в сфере строительства, коммунальных служб и
борьбы с вредителями. Туристы и путешественники также могут подвергаться
опасности заражения, если будут находиться в зараженных местах обитания
грызунов. Кроме того, подхватить инфекцию можно при открытии и уборке различных
построек, которые были закрыты в зимний период, особенно в сельской местности.
Вероятность контакта с хантавирусом велика, когда люди работают, играют или
живут в закрытых помещениях, где активно живут грызуны.
Ранние симптомы
инфицирования хантавирусом, такие как лихорадка, мышечные боли и усталость,
легко спутать с гриппом. Поэтому роль играет факт контакта с грызунами. Конечно
же, чем раньше человек обратится в больницу, тем больше шансов быстро
выздороветь. Лечение хантавирусной болезни симптоматическое, конкретной вакцины
против инфекции не существует. Основной задачей врачей является
поддержание баланса жидкости в организме пациента, а в случае почечной
недостаточности может потребоваться диализ. Чаще всего никакой изоляции не
требуется, поскольку в Европе и США не фиксировали факты передачи хантавируса
от человека к человеку.
Добавим, что
хантавирус относится к опасному семейству вирусов, но не сопоставим с новым
коронавирусом. Так, хантавирус вовсе не нов, поскольку он известен уже
несколько десятилетий и будет вероятно существовать еще долго. Хантавирус не
грозит новой пандемией, подобной коронавирусной, потому как не распространяется
от человека к человеку – а это ключевая черта, необходимая для перехода от
заражения вирусом к пандемии.
Напомним, украинцам
показали жесткий
ролик о необходимости карантинных мероприятий.
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