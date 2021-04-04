Государство будет оказывать помощь украинцам, переболевшим Covid-19 - детали

Министерство здравоохранения разрабатывает специальную программу помощи для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Іnterfax-Украина.

Минздрав разработал программу помощи для граждан, переболевших Covid-19. Фото: g3.dcdn.lt

Помощь будет оказываться для тех, кто лечился как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Государство будет предоставлять средства на реабилитацию граждан. Финансироваться проект будет из госбюджета — через Национальную службу здоровья.

Ирина Микичак отмечает, что данная инициатива была разработана еще в начале года по приказу министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам заместителя главы Минздрава, поскольку семейный врач знает основные проблемы и состояние пациента, он и будет в дальнейшем сопровождать человека, который переболел. Именно семейные врачи будут давать направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ начнет финансировать пакет отдельно.

Также Ирины Микичак сообщила о еще одной инициативе. Сейчас министерство здравоохранения работает над тем, чтобы санатории системы МОЗ смогли принимать и оказывать помощь гражданам, которые переболели коронавирусом.

Напомним, что ранее на брифинге МОЗ главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы начнут массово делать прививки повторно. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

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