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Государство будет оказывать помощь украинцам, переболевшим Covid-19 - детали

Минздрав планирует финансировать реабилитацию граждан, переболевших коронавирусом

сегодня, 20:30
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство здравоохранения разрабатывает специальную программу помощи для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Іnterfax-Украина.

Государство будет оказывать помощь украинцам, переболевшим Covid-19 - детали

Минздрав разработал программу помощи для граждан, переболевших Covid-19. Фото: g3.dcdn.lt

Помощь будет оказываться для тех, кто лечился как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Государство будет предоставлять средства на реабилитацию граждан. Финансироваться проект будет из госбюджета — через Национальную службу здоровья.

Ирина Микичак отмечает, что данная инициатива была разработана еще в начале года по приказу министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам заместителя главы Минздрава, поскольку семейный врач знает основные проблемы и состояние пациента, он и будет в дальнейшем сопровождать человека, который переболел. Именно семейные врачи будут давать направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ начнет финансировать пакет отдельно.

Также Ирины Микичак сообщила о еще одной инициативе. Сейчас министерство здравоохранения работает над тем, чтобы санатории системы МОЗ смогли принимать и оказывать помощь гражданам, которые переболели коронавирусом.

Напомним, что ранее на брифинге МОЗ главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы начнут массово делать прививки повторно. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, могут ли вакцинированные люди передавать коронавирус. Современные вакцины демонстрируют эффективность по предотвращению серьезных осложнений от коронавирусного заболевания. Однако даже если те, кто сделал прививку, не заболеют, они могут быть бессимптомными носителями вируса. Что об этом думают специалисты, читайте здесь.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/735180.html
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