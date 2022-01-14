Горный коэффициент и доплаты семейным врачам: какие нововведения ждут медиков и пациентов

Врачи будут получать доплаты, фото из открытых источников

Кабмин утвердил Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2022 год. Об этом сообщил народный депутат, руководитель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.



В ПМГ-2022 включено 38 пакетов услуг, из которых два новых. Среди новых пакетов: "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня" и "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях". Поэтому, согласно Программе, отделений для инфекционных больных должно быть пять-шесть в каждой области.

В 2022 году провели рекордное финансирование Программы, на 34 млрд грн больше, чем в прошлом. Поэтому будет увеличено финансирование всех пакетов медицинских услуг.

Среди новшеств в 2022 году: оценка уровня вакцинации пациентов от COVID-19. Семейные врачи будут получать доплату к ставке, если большинство их пациентов провакцинированы. Медикам озвучат кикие должны быть целевые показатели уровня вакцинации, чтобы им начисляли доплаты.

То есть, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) таким образом будет оценивать эффективность работы врачей "первички". С 1 марта НСЗУ будет проверять, сколько пациентов вакцинировалось от COVID-19, а с 1 июня — сколько детей в возрасте до 6 лет в семьях провакцинировано согласно календаря профилактических прививок. Кроме того, семейным врачам увеличат капитационную ставку до 786 грн.



Другое нововведение – это так называемый горный коэффициент. Речь идет о том, что медучреждения, расположенные в горных районах, будут получать денежную поддержку от НСЗУ.



Коэффициент в размере 1,2 будет действовать для пакетов: "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях", "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня", "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций", "Стационарная медицинская" помощь пациентам с COVID-19", "Амбулаторная помощь" и "Стоматологическая помощь".

К роддомам или перинатальным центрам будут выдвинуты требования к количеству принятых родов в год — минимум 150, а также не более 30% переводов в другие больницы. Сходные требования вводятся в отношении минимального количества пролеченных в больнице инсультов (минимум 100) и инфарктов (минимум 50).

Увеличился список препаратов, которые будут отпускаться в аптеках по программе "Доступные лекарства". Среди новых препаратов: лекарство от болезни Паркинсона и лекарство от хронического обструктивного заболевания легких. Программа медгарантий-2022 будет работать с января 2022 года.

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