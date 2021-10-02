Пять смертей каждую минуту: глобальная смертность от COVID-19 достигла 5 миллионов человек

По данным Reuters, количество смертей, связанных с COVID-19, во всем мире в пятницу превысило 5 миллионов человек, причем невакцинированные люди особенно подвержены воздействию штамма Delta.

Коронавирус, фото с открытых источников

Более половины всех смертей в мире, зарегистрированных в среднем за семь дней, приходятся на США, Россию, Бразилию, Мексику и Индию.



Согласно анализу Reuters, за период чуть больше года число погибших от COVID-19 достигло 2,5 миллиона. Следующие 2,5 миллиона смертей зарегистрировали чуть менее чем за восемь месяцев.

За последнюю неделю в мире ежедневно фиксировалось в среднем 8000 смертей, или около пяти смертей каждую минуту. Однако в последние недели мировой уровень смертности замедлился. В последние дни все большее внимание уделяется доставке вакцин в более бедные страны, где многие люди еще не получили первую дозу, даже несмотря на то, что их более богатые коллеги начали делать ревакцинации.

"Для октябрьской поставки мы разработали другую методологию, охватывающую только участников с низким уровнем поставок", — сказала Мариангела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по доступу к вакцинам, в записи презентации конференции, размещенной на прошлой неделе на веб-сайте ВОЗ.



Совместно с ВОЗ COVAX с января распределяет дозы пропорционально между более чем 140 странами-бенефициарами в соответствии с численностью населения.

В Соединенных Штатах, которые борются с дезинформацией о вакцинах, из-за которой около трети населения избегают прививок, в пятницу погибло 700 000 человек, что является самым высоким показателем среди всех стран.

Число случаев заболевания и госпитализаций в США снижается, но чиновники здравоохранения готовятся к возможному возрождению, поскольку более прохладная погода заставляет больше активности в помещениях.

Тем не менее, Индия, одна из первых стран, пострадавших от варианта Дельта, по мере развертывания кампании вакцинации снизила в среднем 4000 смертей в день до менее 300. Подробнее



Около 47% подходящего населения Индии получили первую прививку, при этом официальные лица вводили около 7 896 950 доз в день за последнюю неделю, как показал анализ Reuters журнала Our World in Data.



Как ранее сообщал портал "Комментарии", Украина оказалась на 11 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!