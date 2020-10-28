Главврач киевской больницы рассказала, как не заболеть Covid-19

Главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала как не заразиться Covid-19. Свои советы она дала в беседе с журналистами издания "Обозреватель".

"Я не открою вам никакого нового секрета. Уберечь себя и своих близких можно с помощью давно проверенных методов. В первую очередь, это прогулки на свежем воздухе. В общественных местах не забывайте надевать медицинские маски или респираторы, если есть возможность, носите перчатки. Это превентивная медицина, ее пока никто не отменял. На забывайте о здоровом питании и полноценном сне, чтобы ваше тело могло расслабиться и отдохнуть. Также важно пополнять витаминный фонд, осенью и зимой организм нуждается в этом в первую очередь", — завила Мостепан.

Как ранее сообщали "Комментарии", Covid-19 в Украине пошел в наступление.

Тройку лидеров по темпам распространения инфекции все еще возглавляет Харьковская область. Там за вчера больных с Covid-19 стало больше на 635. А вот на второе место вырвалась Одесская область с суточным показателем — плюс 567 пациентов. Третий в этот раз — Киев. Коронавирус подхватили еще 563 жителя столицы.







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