Главврач киевской больницы рассказала, как не заболеть Covid-19

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Владимир Лавский
Главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала как не заразиться Covid-19. Свои советы она дала в беседе с журналистами издания "Обозреватель".
Как ранее сообщали "Комментарии", Covid-19 в Украине пошел в наступление.
Тройку лидеров по темпам распространения инфекции все еще возглавляет Харьковская область. Там за вчера больных с Covid-19 стало больше на 635. А вот на второе место вырвалась Одесская область с суточным показателем — плюс 567 пациентов. Третий в этот раз — Киев. Коронавирус подхватили еще 563 жителя столицы.
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