Главная опасность коронавируса для украинцев: в чем она заключается

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Любовь Блажко
Коронавирусная инфекция является опасной из-за быстрого распространения, а это может стать причиной нарушения работы медицинской системы. Такое заявление сделала врач-пульмонолог из Киева Светлана Гук, добавив, что именно в этом и заключается главная опасность COVID-19 в Украине.
Коронавирус в Украине. Фото: unsplash
Своими мыслями заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 поделилась в интервью для Апостроф TV.
Так, эксперт рассказала, что даже если учитывать тот факт, что процент смертности от коронавируса достигает пяти процентов, все равно это может негативно отразиться на экономике и медицинской системе Украины.
Если наступит период, когда украинцы начнут массово болеть COVID-19, то больницы будут переполнены, и врачи тоже начнут заражаться инфекцией. Карантин поможет не допустить такого сценария, и огромную нагрузку на медицину можно будет растянуть. Только при таком подходе появляются шансы справиться с пандемией коронавируса, резюмировала врач.
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