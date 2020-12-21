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Главная опасность коронавируса для украинцев: в чем она заключается

Несмотря на то, что процент смертности от коронавируса в мире около пяти, он способен нанести серьезный удар по медицинской системе и экономике

сегодня, 18:16
Автор:

Любовь Блажко

Коронавирусная инфекция является опасной из-за быстрого распространения, а это может стать причиной нарушения работы медицинской системы. Такое заявление сделала врач-пульмонолог из Киева Светлана Гук, добавив, что именно в этом и заключается главная опасность COVID-19 в Украине. 

Главная опасность коронавируса для украинцев: в чем она заключается

Коронавирус в Украине. Фото: unsplash

Своими мыслями заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 поделилась в интервью для Апостроф TV.

Так, эксперт рассказала, что даже если учитывать тот факт, что процент смертности от коронавируса достигает пяти процентов, все равно это может негативно отразиться на экономике и медицинской системе Украины. 

"Никто не говорит о том, что мы все погибнем. Но, если мы все в короткое время заболеем, то, во-первых, не справится медицинская система. А во-вторых, некому будет работать, и это ударит по экономике. Речь не идет о том, что карантин остановит эпидемию, он ее растянет", — заявила Светлана.

Если наступит период, когда украинцы начнут массово болеть COVID-19, то больницы будут переполнены, и врачи тоже начнут заражаться инфекцией. Карантин поможет не допустить такого сценария, и огромную нагрузку на медицину можно будет растянуть. Только при таком подходе появляются шансы справиться с пандемией коронавируса, резюмировала врач. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, основной источник инфицирования коронавирусом. Если вы были уверены, что это метро или торговый центр, то это вовсе не так. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что источником распространения коронавируса после новогодних праздников могут стать родственники. 


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-21/eto-ne-znachit-chto-vse-pogibnut-vrach-ukazala-na-glavnuyu-opasnost-koronavirusa-/218292
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