Глава всеукраинского СМИ посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода

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Дмитрий Симоненко
Председатель
редакционного совета одного из всеукраинских интернет-изданий, бизнесмен Михаил Бродский порекомендовал главе
Офиса президента Андрею Ермаку лечиться от коронавирусной болезни в медучреждении Черновцов. На
своем аккаунте в Facebook он сделал репост рассказа медработника Черновицкой ОДКБ
Ольги Кобевко, которая на протяжение пандемии коронавируса в Украине делилась
тем, как обстоят дела в медучреждении, где она работает, об обеспечении
препаратами, расходниками и кислородом.
Также
Бродский прокомментировал пост, подчеркнув, что Ермак не имеет права проходить
лечение в таком медучреждении, как Феофания.
Напомним, Президенту Украины и главе его Офиса одновременно диагностировали COVID-19.
Ранее "Комментарии" опубликовали интервью с медиком-инфекционистом Черновицкой ОДКБ, которая с начала пандемии коронавируса в мире начала вести свой блог в соцсети, где рассказывает, как обстоят дела в больнице, где она работает. Недавно женщина сделала пост о том, что из-за роста заболеваемости в области, появился дефицит кислорода для больных. Пациенты вынуждены сами закупать оборудование и привозить его в больницу. Реакция чиновников области на пост была незамедлительной: вскоре женщину вызвали в правоохранительные органы, где уведомили, что на нее написано заявление, в котором Кобевко обвиняют в нарушениях безопасности, сославшись на то, что она разрешила пациентам пользоваться собственным оборудованием, а также в клевете на руководство области.
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