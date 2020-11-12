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Главная Новости Общество медицина Глава всеукраинского СМИ посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава всеукраинского СМИ посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода

По мнению Бродского, Феофания не положена Ермаку по статусу

сегодня, 21:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Председатель редакционного совета одного из всеукраинских интернет-изданий, бизнесмен Михаил Бродский порекомендовал главе Офиса президента Андрею Ермаку лечиться от коронавирусной болезни в медучреждении Черновцов. На своем аккаунте в Facebook он сделал репост рассказа медработника Черновицкой ОДКБ Ольги Кобевко, которая на протяжение пандемии коронавируса в Украине делилась тем, как обстоят дела в медучреждении, где она работает, об обеспечении препаратами, расходниками и кислородом.

Глава всеукраинского СМИ посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода

Также Бродский прокомментировал пост, подчеркнув, что Ермак не имеет права проходить лечение в таком медучреждении, как Феофания.

"Предлагаю Ермака срочно отправить лечиться в эту больницу. Кстати, "Феофания" ему не положена по статусу. Он просто никто. Ур*ды", – написал Бродский.

Напомним, Президенту Украины и главе его Офиса одновременно диагностировали COVID-19.

Глава всеукраинского СМИ посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода - фото 2


Ранее "Комментарии" опубликовали интервью с медиком-инфекционистом Черновицкой ОДКБ, которая с начала пандемии коронавируса в мире начала вести свой блог в соцсети, где рассказывает, как обстоят дела в больнице, где она работает. Недавно женщина сделала пост о том, что из-за роста заболеваемости в области, появился дефицит кислорода для больных. Пациенты вынуждены сами закупать оборудование и привозить его в больницу. Реакция чиновников области на пост была незамедлительной: вскоре женщину вызвали в правоохранительные органы, где уведомили, что на нее написано заявление, в котором Кобевко обвиняют в нарушениях безопасности, сославшись на то, что она разрешила пациентам пользоваться собственным оборудованием, а также в клевете на руководство области.


 


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Источник: https://www.facebook.com/mihailobrodskiy/posts/4024373444257868
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