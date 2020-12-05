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Главная Новости Общество медицина Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о возможном начале конца пандемии
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Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о возможном начале конца пандемии

Тедрос Аданом Ґебреесус призвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, вакцинацию во избежание последующих эпидемий

сегодня, 21:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Ґебреесус анонсировал вероятный исход эпидемии коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о возможном начале конца пандемии

По его мнению именно положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19.

Также Тедрос Аданом Ґебреесус призвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, вакцинацию во избежание последующих эпидемий.

Чтобы быстрее покончить с пандемией, глава ВОЗ призвал страны ООН инвестировать в вакцину, в предупредительные меры, чтобы избежать следующей пандемии, а также лучше финансировать сферу здравоохранения в своих странах и странах третьего мира.

"Это глобальный кризис, и решения должны распределять справедливо как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые только увеличивают неравенство и становятся еще одной причиной того, что некоторые люди остаются позади. Мы не должны оставлять никого позади", — отметил генеральный директор ВОЗ.

По мнению главы ВОЗ, массовые закупки и массовая вакцинация от коронавируса потребуют дополнительных финансовых вложений размером 4,3 миллиарда долларов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что подобные штаммы Sars-CoV-2 были обнаружены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии.
Кроме того, мы рассказывали о том, что глава Минздрава Максим Степанов вчера, 4 декабря, подписал технические документы для поступления в Украине вакцины против COVID-19 от глобальной инициативы COVAX. Препарат поступит на территорию государства уже в конце I квартала или в начале второго квартала 2021 года. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/vooz-pandemiya/5688564.html
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