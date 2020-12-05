Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о возможном начале конца пандемии

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Дмитрий Симоненко
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Ґебреесус анонсировал вероятный исход эпидемии коронавируса.
По его мнению именно положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19.
Также Тедрос Аданом Ґебреесус призвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, вакцинацию во избежание последующих эпидемий.
Чтобы быстрее покончить с пандемией, глава ВОЗ призвал страны ООН инвестировать в вакцину, в предупредительные меры, чтобы избежать следующей пандемии, а также лучше финансировать сферу здравоохранения в своих странах и странах третьего мира.
По мнению главы ВОЗ, массовые закупки и массовая вакцинация от коронавируса потребуют дополнительных финансовых вложений размером 4,3 миллиарда долларов.
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