Глава ОП Андрей Ермак заболел коронавирусом

Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Андрей Ермак рассказал, что сейчас чувствует себя нормально.

Несмотря на самоизоляцию глава ОП планирует активно работать в обычном режиме. В частности, по его словам, на этой неделе должна состояться видеовстреча советников лидеров нормандского формата.

Также Ермак призвал украинцев соблюдать правила карантина.

"Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам. Носите маски, мойте руки. Сохраняйте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и обо всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересна, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", – написал Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Зеленский отметил, что у него температура 37,5, но в целом он чувствует себя хорошо. Гарант пообещал изолироваться, но продолжить работать.

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