Глава ОП Андрей Ермак заболел коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел
коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Андрей Ермак рассказал, что сейчас чувствует себя
нормально.
Несмотря на самоизоляцию глава ОП планирует активно
работать в обычном режиме. В частности, по его словам, на этой неделе должна
состояться видеовстреча советников лидеров нормандского формата.
Также Ермак призвал украинцев соблюдать правила
карантина.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский
заболел коронавирусом.
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