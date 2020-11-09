kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.11.2020

BTC/USD

14938.94

ETH/USD

438.56

LTC/USD

58.44

НБУ 09.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Глава ОП Андрей Ермак заболел коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава ОП Андрей Ермак заболел коронавирусом

Андрей Ермак рассказал, как протекает заболевание

сегодня, 17:43
Автор:

Татьяна Веремеева

Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава ОП Андрей Ермак заболел коронавирусом

Андрей Ермак рассказал, что сейчас чувствует себя нормально.

Несмотря на самоизоляцию глава ОП планирует активно работать в обычном режиме. В частности, по его словам, на этой неделе должна состояться видеовстреча советников лидеров нормандского формата.

Также Ермак призвал украинцев соблюдать правила карантина.

"Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам. Носите маски, мойте руки. Сохраняйте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и обо всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересна, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", – написал Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусомЗеленский отметил, что у него температура 37,5, но в целом он чувствует себя хорошо. Гарант пообещал изолироваться, но продолжить работать.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ