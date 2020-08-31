Глава Минздрава похвастался тем, что в Украине научились лечить коронавирус

Глава здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить COVID-19. Об этом он заявил в интервью с журналистом телеканала "Украина 24".

Также министр подчеркнул, что в лечении инфекции помог протокол лечения, разработанный методом проб и ошибок украинскими врачами.



Фото: Delo.ua

"В начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол лечения", - отметил он.

По словам чиновника, национальный протокол лечения - это алгоритм действия врача во время лечения любого заболевания. Этот механизм постоянно совершенствуется.

"Этого всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от мирового опыта. Это же новое заболевание не только в Украине, но и в мире", - добавил министр.

Напомним, состоянием на 30 августа в Минздраве страны подтвердили более 2,1 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране на сегодняшний день заболели COVID-19 уже более 120 тысяч человек.

Ранее "Комментарии" писали о том, что некоторые моменты карантина в Украине признали вне закона.

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