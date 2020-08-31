Глава Минздрава похвастался тем, что в Украине научились лечить коронавирус

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Дмитрий Симоненко
Глава здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить COVID-19. Об этом он заявил в интервью с журналистом телеканала "Украина 24".
Также министр подчеркнул, что в лечении инфекции помог протокол лечения, разработанный методом проб и ошибок украинскими врачами.
Фото: Delo.ua
"В
начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины
относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол
лечения", - отметил он.
По словам чиновника,
национальный протокол лечения - это алгоритм действия врача во время лечения любого
заболевания. Этот механизм постоянно совершенствуется.
"Этого
всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от
мирового опыта. Это же новое заболевание не только в Украине, но и в
мире", - добавил министр.
Напомним, состоянием
на 30 августа в Минздраве страны подтвердили более 2,1 тысяч новых случаев инфицирования
коронавирусом, всего в стране на сегодняшний день заболели COVID-19 уже более 120
тысяч человек.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что некоторые моменты карантина в Украине признали вне закона.
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