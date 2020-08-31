Неконституционный карантин в Украине: к чему приведет решение КСУ

Конституционный Суд Украины признал частично неконституционным постановление Кабмина о введении карантина. Почему именно эти моменты (в том числе, касающиеся ограничения зарплат) признаны неконституционными, а также какие могут быть последствия у данного решения - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.





Компенсация бизнесу

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк называет решение Конституционного суда превентивным предупреждением для властей касательно введения будущих карантинных ограничений.

"Действующее украинское законодательство предусматривает введение карантинных мероприятий без ущерба конституционным правам граждан, только в рамках введения в действие закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения". Поскольку карантинные ограничения были введены не в рамках действия этого закона, появились основания у граждан по обращению в КСУ. И это может быть основанием для предпринимателей идти, в том числе, в суд и требовать компенсации, если им причинен прямой вред", – отмечает Тарас Семенюк.

Но это, подчеркивает он, если смотреть с правовой точки зрения.

"С практической же точки зрения есть плоскость, где граждане и государство должны с пониманием относиться к карантину. Ведь речь идет об общественном благе, – поясняет эксперт. – А им сегодня является здоровье граждан".

Тарас Семенюк напоминает, что каждая страна вводила ограничения, исходя из реалий, которые переживала. При этом, по его словам, государство должно понимать, что такие иски возможны. И чтобы избежать их, следует предложить компенсационные механизмы малому и среднему бизнесу из-за потерь, которые они понесли в связи с карантинными ограничениями.





Вразрез закону

Правительство, возможно, хотело сделать хорошо, а получилось – как всегда, отмечает политолог, директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала.

"Ввели ведь не чрезвычайное положение (ЧП), которое дает право применять жесткие ограничения (с ними мы столкнулись весной и кое-где продолжает сталкиваться сейчас). Нам сообщили лишь о чрезвычайной ситуации. Как следствие – КСУ признал некоторые моменты правительственного "карантинного постановления" не соответствующими Основному закону, – говорит эксперт. – Думаю, таких моментов, на самом деле, больше. И если начнутся соответствующие обращения, неконституционными признают и их".

Виталий Бала считает, что происшедшее должно стать уроком для правительства в частности и всех политиков – в целом.

"Их решения должны быть всегда в рамках закона. Если они требуют соблюдать законы от обычных граждан, то сами должны стать примером. Иначе каждое их решение будет подвергаться сомнению", – отмечает директор АМС.





Запрос Верховного суда

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков напоминает, что Верховный Суд направил в КСУ запрос относительно постановления о карантине и ряде законов, которые вносят правки в бюджет.

"Однако конституционный суд отменил рассмотрение представления о карантине, поскольку постановление уже утратило свою силу в той редакции, – отмечает эксперт. – Тем не менее, КСУ считает, что подобные ограничения следует вносить Верховной Раде, а не Кабмину".

Хотя мы, подчеркивает Сергей Быков, понимаем, что КСУ намекает: следовало вводить в стране чрезвычайное положение. А это, считает глава ИНПОЛИТ, поставило бы под угрозу не только выборы, намеченные на 25 октября, но и всю жизнь страны.

Напомним, Киев вернул себе лидерские позиции по темпам распространения коронавируса. За сутки в украинской столице обнаружили еще 277 случаев COVID-19 и это больше, чем в любом другом регионе. Об этом говорится на сайте СНБО. Всего за вчера число инфицированных в Украине выросло на 2141 человека.





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