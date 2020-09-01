Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что финансовых средств для эффективной борьбы с COVID-19 хватает, однако, использовать их нужно рационально. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд гривен, и мы их используем через НСЗУ, на июль было потрачено 3 млрд гривен, поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить бездумно", - подчеркивает чиновник.

Источник: Интерфакс-Украина

Ляшко отметил, что Минздрав постоянно находит новые возможности для размещения больных с COVID-19.

"На днях присоединили еще семь больниц. К нам постоянно пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с COVID-19", - сказал он.

На вопрос о проведении местных выборов в "красной" эпидемиологической зоне, представитель Минздрава сказал, что если в стране не будет введено чрезвычайного положения, то местные выборы будут проведены и в "красной" зоне распространения коронавируса.

Ляшко заявил, что, исходя из опыта выборов в соседней Польше, наработаны все рекомендации их безопасного проведения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что будет запрещено в школах с 1 сентября.





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