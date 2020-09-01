Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть – Ляшко

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Дмитрий Симоненко
Главный
санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что финансовых средств для эффективной борьбы с COVID-19 хватает, однако, использовать их нужно
рационально. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать
всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15
млрд гривен, и мы их используем через НСЗУ, на июль было потрачено 3 млрд гривен,
поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить
бездумно", - подчеркивает чиновник.
Источник: Интерфакс-Украина
Ляшко отметил, что Минздрав постоянно находит новые
возможности для размещения больных с COVID-19.
"На днях присоединили еще семь больниц. К нам постоянно
пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в
запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления
поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под
возможную госпитализацию пациентов с COVID-19", - сказал он.
На вопрос о проведении местных выборов в "красной" эпидемиологической зоне, представитель Минздрава сказал, что если в стране не будет введено
чрезвычайного положения, то местные выборы будут проведены и в
"красной" зоне распространения коронавируса.
Ляшко заявил, что, исходя из опыта выборов в соседней Польше, наработаны все рекомендации их безопасного проведения.
Ранее "Комментарии" писали о том, что будет запрещено в школах с 1 сентября.
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