Еще одна область Украины перешла в "красную зону" карантина: что запрещается

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Карина Ожерельева
В четверг, 27 января, Ровенская область перешла в красную карантинную зону. В учреждения снова будут пускаться только по сертификату о вакцинации или по результату ПЦР-теста. Об этом сообщает UA.NEWS.
Человек в маске - фото из открытых источников
С сегодняшнего дня в Ровенской области запрещено:
Запреты не действуют, если 100% рабочих учреждений или посетителей определенных учреждений полностью вакцинированы, то есть имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген, действующий 72 часа. Также принимается сертификат об излечении.
Однако, несмотря на эти условия, продолжают действовать определенные ограничения, которые не отменяются даже если человек имеет сертификат:
Как сообщали ранее, Государственная комиссия решила установить "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Ивано-Франковской области. регион был под угрозой усиления карантина в течение нескольких дней.
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