Еще одна область Украины перешла в "красную зону" карантина: что запрещается

В четверг, 27 января, Ровенская область перешла в красную карантинную зону. В учреждения снова будут пускаться только по сертификату о вакцинации или по результату ПЦР-теста. Об этом сообщает UA.NEWS.

Человек в маске - фото из открытых источников

С сегодняшнего дня в Ровенской области запрещено:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% работников

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

проведение массовых мероприятий

работа заведений культуры

Запреты не действуют, если 100% рабочих учреждений или посетителей определенных учреждений полностью вакцинированы, то есть имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген, действующий 72 часа. Также принимается сертификат об излечении.

Однако, несмотря на эти условия, продолжают действовать определенные ограничения, которые не отменяются даже если человек имеет сертификат:

работу учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и работников

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации

Как сообщали ранее, Государственная комиссия решила установить "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Ивано-Франковской области. регион был под угрозой усиления карантина в течение нескольких дней.

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