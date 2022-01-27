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Еще одна область Украины перешла в "красную зону" карантина: что запрещается

Ровенщина теперь тоже в "красной зоне"

сегодня, 12:40
Автор:

Карина Ожерельева
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В четверг, 27 января, Ровенская область перешла в красную карантинную зону. В учреждения снова будут пускаться только по сертификату о вакцинации или по результату ПЦР-теста. Об этом сообщает UA.NEWS.

Еще одна область Украины перешла в "красную зону" карантина: что запрещается

Человек в маске - фото из открытых источников

С сегодняшнего дня в Ровенской области запрещено:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос
  • работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% работников
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
  • проведение массовых мероприятий
  • работа заведений культуры

Запреты не действуют, если 100% рабочих учреждений или посетителей определенных учреждений полностью вакцинированы, то есть имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген, действующий 72 часа. Также принимается сертификат об излечении.

Однако, несмотря на эти условия, продолжают действовать определенные ограничения, которые не отменяются даже если человек имеет сертификат:

  • работу учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и работников
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации

Как сообщали ранее, Государственная комиссия решила установить "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Ивано-Франковской области. регион был под угрозой усиления карантина в течение нескольких дней.


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Источник: https://ua.news/ua/eshhe-odin-region-ukrainy-pereshel-v-krasnuyu-zonu-karantina-chto-zapreshheno/
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