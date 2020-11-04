Эпидситуация в оккупированном Крыму близка к катастрофической: представитель Президента

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму приближается к катастрофической. Об этом Представительство пишет на официальной странице в Facebook.

"Ситуация с пандемией COVID-19 близка к катастрофической во временно оккупированном Крыму, а российская оккупационная власть не в состоянии защитить жизнь и здоровье крымчан", — отметил он.

По словам Кориневича, в лечебных заведениях полуострова наблюдается дефицит койкомест, врачи вынуждены отказывать пациентам в госпитализации, инфицированных больных отправляют в санатории, где они страдают от отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

Также Представитель Президента рассказывает о том, что в Крыму нет возможности пройти бесплатно тест на наличие инфекции, скорая на вызовы не выезжает, а аптеки на полуострове пусты.

"Статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации для гражданского населения о рисках, связанных с COVID-19, также отсутствует контроль за использованием средств индивидуальной защиты и оборудования в общественных местах и ​​местах, где многолюдно", — подчеркивает Кориневич.

По данным оккупационных властей, на сегодняшний день на полуострове заболело COVID-19 более 12,8 тыс людей, летальных исходов – 234 случая.

Ранее "Комментарии" писали о том, что из-за неконтролируемого роста заболеваемости, отсутствия мест в больницах власти Польши закрывают непродовольственные магазины в торговых центрах и все развлекательные учреждения, надеясь таким образом сдержать распространения коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!