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Эпидситуация в оккупированном Крыму близка к катастрофической: представитель Президента

Правозащитники считают, что оккупационные власти полуострова подают фейковые данные о количестве умерших от COVID-19, скрывая истинную цифру

сегодня, 18:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму приближается к катастрофической. Об этом Представительство пишет на официальной странице  в Facebook.

Эпидситуация в оккупированном Крыму близка к катастрофической: представитель Президента

 "Ситуация с пандемией COVID-19 близка к катастрофической во временно оккупированном Крыму, а российская оккупационная власть не в состоянии защитить жизнь и здоровье крымчан", — отметил он.

По словам Кориневича, в лечебных заведениях полуострова наблюдается дефицит койкомест,  врачи вынуждены отказывать пациентам в госпитализации, инфицированных больных  отправляют в санатории, где они страдают от отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

Также Представитель Президента рассказывает о том, что в Крыму нет возможности пройти бесплатно тест на наличие инфекции, скорая на вызовы не выезжает, а аптеки на полуострове пусты. 

"Статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации для гражданского населения о рисках, связанных с COVID-19, также отсутствует контроль за использованием средств индивидуальной защиты и оборудования в общественных местах и ​​местах, где многолюдно", — подчеркивает Кориневич.

По данным оккупационных властей, на сегодняшний день на полуострове заболело COVID-19 более 12,8 тыс людей, летальных исходов – 234 случая.

Ранее "Комментарии" писали о том, что из-за неконтролируемого роста заболеваемости, отсутствия мест в больницах власти Польши закрывают непродовольственные магазины в торговых центрах и все развлекательные учреждения, надеясь таким образом сдержать распространения коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/1518290225226057
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