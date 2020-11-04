Эпидситуация в оккупированном Крыму близка к катастрофической: представитель Президента

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Дмитрий Симоненко
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму приближается к катастрофической. Об этом Представительство пишет на официальной странице в Facebook.
По словам Кориневича, в лечебных заведениях полуострова наблюдается дефицит койкомест, врачи вынуждены отказывать пациентам в госпитализации, инфицированных больных отправляют в санатории, где они страдают от отсутствия квалифицированной медицинской помощи.
Также Представитель Президента рассказывает о том, что в Крыму нет возможности пройти бесплатно тест на наличие инфекции, скорая на вызовы не выезжает, а аптеки на полуострове пусты.
По данным
оккупационных властей, на сегодняшний день на полуострове заболело COVID-19 более
12,8 тыс людей, летальных исходов – 234 случая.
Ранее "Комментарии" писали о том, что из-за неконтролируемого роста заболеваемости, отсутствия мест в больницах власти Польши закрывают непродовольственные магазины в торговых центрах и все развлекательные учреждения, надеясь таким образом сдержать распространения коронавируса.
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