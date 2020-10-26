Эпидемия коронавируса в мире пошла на спад — ВОЗ

ВОЗ фиксирует значительное уменьшение количества выявления инфицированных COVID-19 в мире. Об этом сообщают "Факты".

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Так, известно, что в предыдущую субботу, 24 октября, был зафиксирован антирекорд количества заболевших коронавирусной болезнью. Число новых случаев инфицирования составил 468 409. Но уже в воскресенье и понедельник эти показатели значительно упали. Так, вчера было зафиксировано почти на 30 тыс заболевших меньше — 438 633 человек, на сегодняшний день это число составляет 404 793.

Также ученые утверждают, что число больных и переболевших коронавирусом значительно выше зарегистрированных, так как у некоторых болезнь может протекать в легкой форме, как обычное ОРВИ. Главным признаком инфицирования организма этим опасным вирусом является потеря вкуса и обоняния, а также одышка, кашель и лихорадка. В осложненных вариантах болезнь сопровождается полисигментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в помещении.









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