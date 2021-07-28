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Главная Новости Общество медицина «Эквитестлаб» утаила информацию о проведении обысков
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«Эквитестлаб» утаила информацию о проведении обысков

Еще в феврале Житомирский центр крови закупил тесты на антитела к COVID-19 сомнительного качества от компании «Эквитестлаб»

сегодня, 09:20
Автор:

Станислав Молчанов








В офисе компании "Эквитестлаб", которая фигурировала в ряде скандалов, связанных с поставкой тестов на коронавирус сомнительного качества, прошли обыски. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. 

«Эквитестлаб» утаила информацию о проведении обысков

Эквитестлаб - фото из официального сайта компания

Попытки выяснить подробности не увенчались успехом: сотрудники компании отказались комментировать журналистам эту ситуацию. Охранник, который находился на территории, по просьбе журналиста попытался связаться с руководством "Эквитестлаб", однако на просьбу прокомментировать инцидент начальник ответил отрицательно.


Напомним, в феврале 2021 года возник скандал с закупкой тестов на коронавирус. Выяснилось, что Житомирский центр крови мог закупить некачественные тесты на антитела к COVID-19 компании "Эквитестлаб" на сумму 3,8 млн грн. Ранее иммунолог Борис Донской в интервью рассказывал, что в ходе сравнительного анализа трех тестов выяснилось, что "Эквитест" является очень неточным и определяет только 9 из 15 позитивных результатов. 

Директор компании Анна Юрчук отказалась устно комментировать этот инцидент.

"Я с удовольствием вам все прокомментирую, только после того, как вы пришлете официальный запрос на электронную почту", — заявила директор "Эквитестлаб". 

Ранее издание "Комментарии" писало, что ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу.



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Источник: https://comments.ua/
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