Эксперты объяснили, есть ли потеря обоняния и вкуса распространенным симптомом штамма Omicron

Утрата вкуса и обоняния превратилась от характерного симптома COVID-19 в относительно редкий. Об этом сообщает Insider.

Женщина, потерявшая обоняние из-за COVID-19 - Insider

До недавнего времени многие люди с заболеванием сообщали о проблемах с распознаванием сильных запахов, таких как духи, или вкусом сладкой, горькой или острой пищи. В 2020 году исследователи из Массачусетской больницы общего профиля и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что потеря вкуса и обоняния является сильнейшим предсказателем коронавирусной инфекции исходя из ежедневных симптомов 2,6 миллиона человек.

Но вариант Omicron сделал традиционные симптомы COVID-19 менее распространенными, тогда как симптомы простуды, такие как насморк, чихание и боль в горле стали более распространенными, особенно среди вакцинированных людей.

"Потеря обоняния была тем симптомом, о котором многие сообщали с появлением признаков COVID-19. С Omicron, кажется, об этом почти ничего не сообщается", – доктор Энди Пекос, вирусолог из школы Джона Хопкинса Блумберга.

Согласно последним данным исследования Zoe COVID Symptom Study, использующего приложение для смартфонов, чтобы регистрировать чувства сотен тысяч человек ежедневно в Великобритании, менее 20% людей, зарегистрировавших положительный тест на COVID-19 в последние несколько недель сообщили о потере обоняния. Данные не отличали вакцинированных и невакцинированных людей, но 70% населения Великобритании получили, по крайней мере, две дозы вакцины.

Потеря обоняния сейчас занимает 17-е место в списке симптомов COVID-19 Зои, что означает, что это "относительно редкий симптом", — написал в воскресенье в Twitter главный исследователь Тим Спектор. Однако потеря обоняния была шестым по распространенности симптомом COVID-19 среди полностью вакцинированных людей в июне, когда вариант Delta был доминирующим в Великобритании. В марте, до того, как Delta была обнаружена и вакцины стали широко доступны, 60% взрослых в Великобритании в возрасте от 16 до 65 лет в приложении Zoe сообщили о потере обоняния на определенном этапе своей болезни.

Остальные страны заметили подобную закономерность. В декабрьском отчете Центра контроля и профилактики заболеваний выявлено лишь три случая потери вкуса или обоняния среди первых 43 случаев заболевания Omicron, подтвержденных в США.

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