Эксперт рассказала, почему отоспаться в выходные – плохая идея, которая больно бьет по организму

От многих нередко можно услышать фразу "Отосплюсь на выходных". Ведь из-за тяжёлых условий работы не всем удается и иметь здоровый полноценный сон и высыпаться ежедневно. Вот только мало кто знает, что отключить будильник и хорошо отоспаться в выходные дни – это не совсем хорошая затея, которая может принести немало проблем вашему организму. В частности, это может навредить вашему режиму сна, к которому уже привык ваш организм. В итоге, вы рискует заработать себе бессонницу. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал эксперт по сну Стефани Ромишевски, пишет "Express".

Сон. Фото: из открытых источников

Стефани отметила, мозгу сложно сосредоточиться и понять, когда нужно включаться в работу, когда вы слишком долго спите. В итоге, когда вы долго лежите, мозг это воспринимает за дополнительный сон, даже, если вы поздно легли спать и чувствуете, что не выспались.

Говоря о поддержке режима сна, эксперт советует тренировать свой организм специальными подготовками, а именно – отложить подальше все гаджеты, подготавливаясь ко сну. Минимум за час желательно перестать смотреть телевизор, листать ленту в соцсети или сидеть перед ноутбуком.

Специалист по изменению поведения, доктор Рошан Мохидин считает, что лучше будет, если вы не откажетесь от своего режима даже в выходной день. Не стоит проводить в постели больше времени, чем нужно вашему организму, чтобы у него не появился стресс. Рошан Мохидин добавил, даже тем, кто работает дома и ему не нужно время на приготовление к работе и время на то, чтобы добраться на работу, лучше не выпадать из своего режима и отказаться от затеи, чтобы пару дополнительных часов поваляться в постели.

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