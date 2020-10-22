Эксперт: Чтобы снизить риск заражения коронавируса - необходимо закрыть супермаркеты

Кварцевание может помочь снизить вероятность заражения COVID-19. Процедуру следует проводить в ночные часы работы заведения, поэтому их необходимо закрывать, сообщает "Апостроф" со ссылкой на доктора медицинских наук, народного депутата I созыва Валерия Ивасюка.



Фото: pmg.ua

Эксперт ссылается на исследование, проведенное в Японии. В его рамках провели посев COVID-19 на различных поверхностях в темном помещении так, чтобы ультрафиолет никак не добивался пораженных участков. В результате — даже на 18-36 день вирус продолжает сохранять возможность контаминации на деревянных, пластиковых, металлических и других поверхностях, куда не попадал свет.

"Именно поэтому, прежде всего я бы рекомендовал запретить круглосуточную работу крупных супермаркетов. Должно проводиться кварцевание в ночное время всех помещений, где есть скопление людей", — подчеркнул Ивасюк.

Также эксперт отмечает об угрозе заражения коронавируса на местных выборах и призвал выполнять требования по кварцеванию на избирательных участках, которое должно проводиться каждые 2:00.

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